El VRAC levanta su novena Supercopa de España en un reñido derbi ante El Salvador

Publicado: domingo, 16 noviembre 2025 15:01

   VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Final de la Supercopa de España Masculina 2025 en los Campos de Pepe Rojo ha ofrecido uno de los derbis vallisoletanos "más intenso y emocionante" de los últimos años que se ha saldado con la victoria del VRAC Quesos Entrepinares ante el INEXO El Salvador con un marcador final de 15-20, con lo que suma así su noveno título.

   El partido ha sido una "montaña rusa de emociones", con el marcador empatado hasta en tres ocasiones y se ha decidido por la "disciplina y la eficacia" del VRAC en los minutos finales, según ha destacado el VRAC Quesos Entrepinares en un comunicado recogido por Europa Press.

