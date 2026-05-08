VTLP acusa a Carnero de llevar Valladolid "a la ruina y la parálisis" tras el fallo de la Audiencia Nacional

La portavoz de VTLP en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita. - VTLP

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita, ha interpretado de que la resolución de la Audiencia Nacional sobre la petición de medidas cautelares por parte de la Junta contra la disolución del convenio de integración ferroviaria avala esta decisión de Adif y Renfe y supone que el alcalde de la ciudad, el 'popular' Jesús Julio Carnero, lleva "a la ruina y la parálisis" a la ciudad.

En un comunicado recogido por Europa Press, Anguita ha calificado la situación de "una catástrofe sin precedentes" para la ciudad y ve confirmado el "fracaso absoluto" de la gestión del alcalde Jesús Julio Carnero, en su pretensión de reclamar el soterramiento del ferrocarril en la ciudad.

VTLP ha recordado que han alertado "durante toda la legislatura de las consecuencias de las decisiones irresponsables tomadas por el equipo de Gobierno respecto a su bloqueo al proyecto de la integración ferroviaria" y han asegurado que la resolución judicial "deja a Valladolid en una situación de parálisis total y con un horizonte económico gravísimo para las arcas municipales".

Todo ello porque, subraya, la resolución de la Audiencia --aunque todavía falta conocer el fallo sobre el recurso interpuesto por la Junta así como sobre las acciones judiciales que emprendió, por su propio lado, el Ayuntamiento de la ciudad-- "lleva a la cancelación definitiva de un convenio que ya tenía dinero comprometido, proyectos preparados y actuaciones listas para ponerse en marcha de manera inmediata".

La portavoz de VTLP ha asegurado que esta situación "obliga ahora a empezar completamente de cero cualquier solución para el paso de las vías del tren por Valladolid", lo que entiende que "implicará negociar un nuevo convenio con otras instituciones y volver a poner financiación sobre la mesa".

"Llevamos tres años viendo cómo el alcalde daba pasos irresponsables sin medir las consecuencias. Y hoy estamos viendo el resultado: el convenio está definitivamente roto y la Sociedad Valladolid Alta Velocidad perderá su razón de ser", ha afirmado la portavoz de VTLP.

En este sentido, Anguita ha alertado además de las consecuencias económicas que "puede tener la futura disolución de la sociedad ferroviaria para el Ayuntamiento de Valladolid", algo que puede implicar "asumir una cuantía muy considerable de dinero correspondiente a su parte", y lo que sería, ha aventurado, "ruina económica para la ciudad y para el Ayuntamiento"

"El alcalde Carnero o solo han paralizado cualquier solución para la movilidad en Valladolid, sino que ahora conducen a la ciudad hacia la ruina y hacia la parálisis total. Estamos ante la gestión más lamentable que ha tenido un alcalde de Valladolid en toda su historia", ha concluido Anguita.