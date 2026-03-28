VTLP acusa a PP y Vox de "improvisar" con la moción para anular las mulas de la ZBE

VTLP acusa al equipo de gobierno de "improvisar y eludir responsabilidades" con la moción para anular las multas de la Zona de Bajas Emisiones- VTLP

VALLADOLID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha acusado el equipo de Gobierno de PP y Vox de "improvisar y eludir responsabilidades" con la moción para anular las multas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha considerado "innecesaria" la moción presentada por PP y Vox, puesto que el Ayuntamiento tiene capacidad administrativa suficiente para suspender las sanciones si así lo decide, sin necesidad de llevar una iniciativa al pleno.

En este sentido, ha señalado que esta moción es un "intento de eludir responsabilidades en un problema generado por el propio gobierno municipal".

"Es una moción innecesaria, porque el equipo de gobierno puede actuar por sí mismo para suspender una parte de la ordenanza si así lo considera, iniciando los procedimientos administrativos correspondientes. No necesita traer una moción al pleno para hacerlo", ha incidido.

También ha recordado que el actual equipo de Gobierno aprobó una ZBE sin "consenso político ni social", solo con los votos de PP y Vox, y que posteriormente ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Ante esta situación, Anguita ha remarcado que la prioridad debe ser corregir el error y restablecer una ZBE conforme a la ley. "Ellos aprobaron un proyecto sin consenso que ahora se ha declarado ilegal. Lo que tienen que hacer es volver a la legalidad y dar una solución a la ciudad", ha afirmado.