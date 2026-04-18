VTLP critica la "baja capacidad de respuesta" a las quejas vecinales en la ciudad

Cristina Colino, portavoz del grupo municipal Valladolid Toma la Palabra. - VTLP

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha advertido de la "baja capacidad de respuesta" de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento, que en marzo de 2026 apenas resolvió el 34,54 por ciento de las reclamaciones vecinales, según el informe del pasado mes del sistema de Incidencias, Quejas y Sugerencias.

La formación municipalista, a través de su concejala y presidenta de la Comisión, Cristina Colino, ha explicado que este dato sitúa a este área como la de peor rendimiento de toda la corporación, en un contexto en el que las quejas ciudadanas "no dejan de aumentar".

Durante el mes de marzo se registraron 2.815 incidencias, lo que supone un incremento del 9,66 por ciento respecto al mismo mes de 2025 y confirma una tendencia creciente a lo largo de todo el primer trimestre.

Sin embargo, las incidencias pendientes también se disparan, con un aumento del 19,8 por ciento, alcanzando las 859 a cierre de mes. "Estamos ante un problema evidente en la gestión de los servicios municipales, especialmente en todo lo relacionado con el mantenimiento del espacio urbano y las zonas verdes", ha lamentado Colino.

La concejala ha subrayado que el área de Medio Ambiente, responsable de parques y jardines, acumula "centenares de incidencias sin resolver, lo que refleja una falta de respuesta estructural ante las demandas vecinales".

"Que solo se resuelva una de cada tres reclamaciones no es un dato técnico: es la constatación de que el Ayuntamiento no llega a tiempo a los problemas cotidianos de la ciudadanía", ha afirmado la concejala de VTLP.

En este sentido, Valladolid Toma la Palabra ha advertido de las consecuencias de no atender adecuadamente los avisos ciudadanos al recordar que el sistema de quejas es también un mecanismo de alerta temprana.