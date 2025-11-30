VTLP advierte de que el Plan de Vivienda sale a exposición "sin financiación y sin metas reales para Valladolid"

VALLADOLID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Valladolid Toma la Palabra (VTLP) han advertido que el nuevo Plan de Vivienda municipal aprobado inicialmente por PP y Vox, sale a exposición pública esta semana "sin financiación" y "sin metas reales para Valladolid".
La concejala de VTLP Cristina Colino ha criticado que el Plan de Vivienda "no tiene financiación y tiene unos objetivos genéricos, donde la propia Memoria Económica reconoce que no compromete ni un euro, lo que hace que sea un documento vacío que no tendrá ningún efecto real".
VTLP ha cuestionado que el equipo de gobierno haya presentado este plan "sin evaluar el anterior, sin un proceso participativo real" y tras haber "desmontado programas que sí funcionaban en la estrategia previa de vivienda", lo que supone "una falta de rigor y una renuncia a construir sobre las medidas sociales que habían demostrado impacto positivo".
"Hay un momento de enorme tensión sobre el alquiler, donde Valladolid no puede permitirse ningún documento que no asegure ni metas, ni personal, ni recursos dedicados a garantizar el derecho a la vivienda", ha aseverado Colino.
En este contexto, VTLP ha abogado por una política de vivienda "útil" para la ciudad, que "debe partir de un diagnóstico realista y de un compromiso presupuestario estable para intervenir en el mercado del alquiler, impulsar vivienda asequible y acompañar a quienes no pueden acceder a una vivienda digna".
Así, Colino ha señalado que es necesario "impulsar una política de vivienda rigurosa, dotada de recursos económicos y de personal suficiente, y acompañada de una evaluación real y objetiva de las medidas aplicadas hasta ahora". "Valladolid requiere un plan capaz de transformar la ciudad y de garantizar el acceso a una vivienda digna para quienes actualmente no pueden acceder a ella", ha concluido.