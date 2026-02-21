VTLP alerta del "grave problema" de control de velocidad en el Camino Viejo de Simancas y reclama "medidas urgentes" - VTLP

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra ha alertado de la situación de "inseguridad" que se vive en el Camino Viejo de Simancas que tiene un "grave problema" de control de velocidad ya que los vehículos atraviesan este tramo urbano a velocidades muy superiores a las permitidas, motivo por el que ha reclamado "medidas urgentes".

La portavoz del grupo, Rocío Anguita, ha señalado que a esta situación se suma, además, el "deficiente" estado del firme, puesto que según trasladan los vecinos existen socavones y baches a lo largo del tramo, lo que supone un riesgo añadido para los vehículos y para la seguridad vial en general.

"Encontramos socavones en el firme, lo que supone un riesgo enorme para los vehículos. Si a esto le sumamos el exceso de velocidad, comprendemos perfectamente la preocupación de los vecinos y vecinas de la zona", ha explicado Anguita.

Además, la situación se agrava por la "contradicción" en la señalización, existe señalización vertical que marca un límite de 50 kilómetros por hora (km/h), mientras que la señalización horizontal fija el límite en 30 km/h.

"Nos encontramos con una vía mal señalizada, con mensajes contradictorios sobre el límite de velocidad. Esto genera confusión y, sobre todo, inseguridad", ha advertido la portavoz, quien ha subrayado que es "imprescindible actuar de manera inmediata".

Por todo ello, ha reclamado un estudio técnico específico sobre este tramo, señalizar adecuadamente la vía y regular mediante semáforos la velocidad máxima a la que se puede circular.