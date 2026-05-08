VTLP alerta de que el "recorte" de presupuesto en VIVA deja "sin respuesta la emergencia de vivienda en Valladolid"

VTLP y su concejal en el Ayuntamiento, Cristina Colino, alertan de que el "recorte" de presupuesto en VIVA deja "sin respuesta la emergencia de vivienda en Valladolid" - VALLADOLID TOMA LA PALABRA

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra ha alertado este viernes, tras el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), de que el "recorte" de presupuesto que consideran que aplica la entidad en 2026 deja "sin respuesta la emergencia de vivienda en la ciudad".

El grupo municipal ha mostrado "preocupación" al conocer que el equipo de gobierno ha confirmado "una importante reducción de casi dos tercios del presupuesto destinado a la compra de vivienda pública", según ha señalado VTLP en un comunicado recogido por Europa Press.

La concejala de la formación de izquierdas, Cristina Colino, ha denunciado el recorte de "casi tres millones de euros a poco más de un millón" para la adquisición de vivienda, y ha considerado "muy baja" la cifra de inmuebles que se adquirirán, que serán "en torno a ocho".

Asimismo, ha criticado que el actual equipo de gobierno y el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, José Ignacio Zarandona, han demostrado "falta de compromiso y de apuesta por la vivienda pública".

De esta manera, desde VTLP han reclamado al Consistorio una política "mucho más ambiciosa en materia de vivienda", con un incremento del presupuesto destinado a la compra de inmuebles y medidas "a la altura de la emergencia social asociada a la falta de vivienda" en la ciudad.