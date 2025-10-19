VTLP avisa de "nuevos retrasos" en las obras del LAVA y pide "un plan claro de uso" del edificio

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha advertido de "un nuevo retraso" en las obras de la fase 3 del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA), que estaba prevista finalizar antes de que acabase el año y que finalmente se prolongarán hasta la primavera de 2026.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha recordado que, aunque parece que las obras siguen dentro del calendario que permite mantener la financiación europea prevista, "una vez más los plazos se dilatan y se sigue sin tener un proyecto claro para el uso de este nuevo espacio cultural".

Las obras previstas para su finalización antes de final de año se extenderán hasta los meses de primavera y continúan dentro de los plazos establecidos en el marco de los fondos europeos, si bien la portavoz ha indicado que la cuestión de fondo está en "definir el destino y la función que se otorgarán a este nuevo contenedor cultural una vez completado".

"La concejala de Cultura y Educación ha dicho que habrá una parte destinada a residencias artísticas vinculadas al circo, pero no sabe para qué se utilizará el nuevo auditorio", ha subrayado la portavoz, para incidir en que "este contenedor tiene muchísimas posibilidades" porque "en Valladolid hay infinidad de colectivos y artistas que necesitan espacios para ensayo y exhibición".

Asimismo, la portavoz ha informado de que es "imprescindible que la concejala se siente con todo el sector cultural y acuerden un uso que realmente potencie el desarrollo artístico y creativo de la ciudad".