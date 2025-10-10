VTLP critica el "espíritu restrictivo y punitivo" de la nueva Ordenanza de Movilidad que "castiga" a bicis y patinetes

Valladolid Toma la Palabra critica que la nueva Ordenanza de Movilidad "castiga" a quienes eligen moverse en bici o patinete - VTLP

Asegura que la norma multiplica las prohibiciones y las sanciones en lugar de fomentar una movilidad justa

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha asegurado que aunque se hayan "maquillado" las enmiendas de la nueva Ordenanza de Movilidad, el espíritu de la norma es "restrictivo y punitivo" ya que multiplica las prohibiciones y las sanciones en lugar de fomentar una movilidad justa.

La concejala de la formación Cristina Colino ha lamentado que la norma ponga el foco en sancionar en lugar de fomentar el uso y limita la circulación en parques, jardines y calles peatonales.

"Todo ello transmite un mensaje claro: en Valladolid quien quiera moverse en bici o en patinete lo hará bajo sospecha permanente, con más trabas que facilidades", ha señalado Colino, al tiempo que ha considerado que ese mensaje es "contrario no sólo a la lógica de una ciudad que quiere ser sostenible, sino también al propio preámbulo de la ordenanza, que reconoce que bicicletas y VMP son claves para reducir emisiones y avanzar hacia un transporte más limpio".

La concejala ha advertido además del "sesgo social" de la norma, que penaliza especialmente a quienes utilizan vehículos de movilidad personal y bicicletas como alternativa económica al coche privado.

Precisamente, ha destacado que los principales usuarios no son las élites, sino estudiantes, jóvenes trabajadores, repartidores y personas que buscan alternativas sostenibles. "A ellos se les castiga con sanciones y obligaciones desproporcionadas", ha lamentado.

Frente a este "modelo restrictivo", Valladolid Toma la Palabra ha defendido una movilidad que fomente y no castigue, apostando por una red de carriles bici conectados, convivencia en calles peatonales, seguridad real y políticas de incentivo.