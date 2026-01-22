VTLP insiste en el "colapso" en la valoración de Dependencia en el Ayuntamiento, con "1.729 solicitudes pendientes"

La portavoz del Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, en una comisión municipal en el Ayuntamiento de Valladolid. - VTLP

VALLADOLID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) en el Ayuntamiento de la capital ha insistido este miércoles en la situación de "colapso" que aseguran que se da en la lista de espera para la valoración de la dependencia, "a pesar de las medidas anunciadas por el equipo de Gobierno de PP y Vox".

En un comunicado recogido por Europa Press, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha asegurado que el Ayuntamiento sigue "sin reducir la larga lista de espera para la valoración de las ayudas a la dependencia", que según los datos que citan en diciembre de 2025 era de 1.729 solicitudes pendientes, de las cuales 638 superan los tres meses de espera que mencionan como "plazo máximo que marca la ley para este trámite esencial".

Cabe apuntar que la misma formación informó de esta situación en varias ocasiones el año pasado y los datos que aporta sí que revelan un pequeño descenso. Así, en mayo de 2025 la lista de espera era, según VTLP, de "más de 2.000 personas", por lo que la cifra habría bajado en este tiempo en al menos 270, un 13 por ciento.

En julio del pasado año se volvió a advertir sobre la situación y la lista de espera ya se situaba en 1.771, por lo que en estos últimos cinco meses el descenso habría sido más leve.

Anguita ha criticado que la medida adoptada por el Ayuntamiento "se haya limitado a pagar horas extra a las trabajadoras sociales, una fórmula que, lejos de resolver el problema, está agravando la situación".

"Esta solución pasaba por pagar horas extras a nuestras trabajadoras sociales para que atendieran más solicitudes y trabajaran más horas a la semana. Como se puede ver, esta medida es totalmente ineficaz: está provocando que las trabajadoras estén sobrepasadas y no está solucionando el problema de fondo", ha advertido Anguita.

El Grupo de Valladolid Toma la Palabra insiste en que "la raíz del problema es estructural y requiere una apuesta clara por reforzar los servicios públicos".

"El problema viene, como ya propusimos en su momento, por la falta de personal. La única solución real pasa por contratar a un mayor número de trabajadores y trabajadoras sociales que puedan abordar este trabajo imprescindible para personas que están esperando una valoración para acceder a un recurso y a un apoyo que les permita seguir con su vida", han añadido las mismas fuentes.

"Esto es algo que no puede esperar", ha recalcado Anguita, que ha subrayado que el grupo municipal reclama al equipo de gobierno que "abandone las soluciones parche y apueste por reforzar de manera estable los servicios sociales, garantizando el cumplimiento de la ley y el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir una atención digna y en tiempo".