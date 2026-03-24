VTLP pedirá en el Pleno renaturalizar la plaza Alberto Fernández, un espacio "inhóspito, sin sombra ni zonas verdes"

La portavoz del grupo municipal Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita - VTLP

VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) defenderá en el pleno del próximo lunes, día 30 de marzo, una moción para acometer el arreglo integral y la renaturalización de la plaza Alberto Fernández, en el barrio de la Rondilla, con el objetivo de convertir este espacio "inhóspito, sin sombra ni zonas verdes" en "un lugar habitable, saludable y útil para el vecindario".

La propuesta responde a una "demanda histórica" de los vecinos del barrio, que desde hace años reclaman una intervención "profunda" en una de las plazas "más importantes de la Rondilla".

Así lo ha trasladado la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, quien ha explicado que la plaza "ha quedado bastante inhumana y no se puede habitar en condiciones", razón por la que ha afirmado que es un espacio "muy duro urbanísticamente, con predominio del granito, sin zonas verdes suficientes, sin sombra y con pocos espacios estanciales adecuados".

"En invierno es muy difícil usarla por el frío y en verano por el calor. No tiene sombra, no tiene espacios estanciales adecuados ni elementos verdes. Es una plaza que se ha vuelto inhóspita para el vecindario", ha añadido Anguita.

En este sentido, ha recordado que el barrio ya ha trasladado propuestas concretas para mejorar este espacio, entre ellas la incorporación de elementos de sombra, la instalación de plantas verticales en los laterales de la plaza, la reparación de zonas de calzada que se están hundiendo o la colocación de estructuras como toldos o marquesinas en algunas zonas.

"Creemos que es el momento de arreglar esta plaza. Los vecinos lo han pedido en reiteradas ocasiones y es uno de los mayores espacios urbanos de la Rondilla. Tiene que convertirse en un lugar amable para la vida cotidiana del barrio", ha afirmado.

La moción presentada plantea que el servicio municipal de Urbanismo elabore en un plazo máximo de tres meses un proyecto de renaturalización y humanización de la plaza Alberto Fernández.

Además, el grupo municipal VTLP propone que las obras de reurbanización se acometan lo antes posible y, en cualquier caso, antes de la finalización de la actual legislatura en mayo de 2027.

Con esta iniciativa, VTLP reclama avanzar hacia un modelo de ciudad más habitable y resiliente frente al cambio climático que apuesta por espacios públicos con más vegetación, sombra y zonas de estancia que favorezcan la convivencia y mejoren la calidad de vida de los barrios.