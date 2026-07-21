VTLP propone recuperar la natación escolar en Valladolid para prevenir ahogamientos y garantizar que se aprenda a nadar

Imagen de un curso de natación. - VTLP

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha propuesto recuperar la natación escolar en la ciudad con el fin de prevenir ahogamientos y garantizar que todos los niños aprendan a nadar.

La formación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha recordado el "trágico" fallecimiento de un niño en el río Pisuerga hace unas semanas, algo que considera que "obliga" a reforzar las políticas de prevención para evitar que sucesos como este puedan volver a repetirse.

El Grupo entiende que, además de actuar sobre la seguridad en los espacios fluviales, es necesario impulsar medidas que doten a toda la infancia de herramientas básicas para desenvolverse con seguridad en el medio acuático.

Por ello, propone recuperar el programa municipal de natación escolar, una iniciativa que durante años permitió que miles de escolares de todos los centros educativos de la ciudad aprendieran a nadar dentro del horario lectivo, con independencia de la situación económica de sus familias.

La portavoz del Grupo Municipal, Rocío Anguita, considera que "ha llegado el momento de recuperar un programa que demostró sobradamente su utilidad y cuyos beneficios siguen plenamente vigentes" y ha añadido que "enseñar a nadar a todos los niños y niñas no es solo una actividad deportiva, es una política de prevención que puede salvar vidas".

Anguita ha recordado que este programa permitió que toda una generación adquiriera una competencia esencial que hoy no está garantizada para todos los menores. "Muchas familias no pueden asumir el coste de las actividades extraescolares de natación y eso provoca que haya niños y niñas que llegan a la adolescencia sin saber nadar", ha afirmado la concejal, quien ha agregado que no se puede "aceptar" que una habilitada "tan importante" dependa de la capacidad económica de cada hogar.

INVERSIÓN ÚTIL

A juicio de Valladolid Toma la Palabra, la enseñanza de la natación debe entenderse como una inversión en salud pública, seguridad e igualdad de oportunidades.

"Cada verano asistimos a noticias de ahogamientos en piscinas, ríos y otros espacios acuáticos. Aunque no todos pueden evitarse, sí podemos reducir los riesgos ofreciendo a toda la población infantil una formación básica que les permita desenvolverse con mayor seguridad ante situaciones de peligro", ha señalado Anguita.

La formación considera que el Ayuntamiento dispone de la experiencia, las instalaciones y el conocimiento necesarios para recuperar un programa que ya funcionó con éxito durante años y que contribuyó tanto al aprendizaje deportivo como a la prevención de accidentes.

"Recuperar la natación escolar es apostar por una ciudad que protege a su infancia. Es una medida sensata, útil y con un enorme retorno social. Aprender a nadar no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todos los niños y niñas de Valladolid", ha concluido Anguita.