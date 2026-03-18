VTLP reclama al equipo de Gobierno que corrija "de forma inminente" la ZBE porque se arriesga a perder fondos europeos

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) en el Ayuntamiento de la ciudad, Rocío Anguita, ha reclamado al equipo de Gobierno formado por PP y Vox a que corrija "de forma inminente" la situación generada tras la anulación por sentencia judicial de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones, tras la denuncia presentada por la asociación a favor de "las libertadas cívicas" Liberum.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Anguita ha considerado "crítica" la situación, pues entiende que se necesita que la Zona de Bajas Emisiones "esté en vigor y sea legal", por lo que entiende que el equipo de Gobierno tiene que "arreglar esta situación y de forma inminente", al margen de que decida recurrir la sentencia en casación.

"Es obligatorio tener una Zona de Bajas Emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y por tanto, si no la tenemos, vamos a tener que devolver muchos fondo europeos que hemos conseguido por cumplir con esta norma", ha añadido la edil de VTLP.

Además, ha considerado que el equipo de Gobierno "tiene que mandar mensaje claro a la ciudadanía" de que van a proteger la salud de las personas y la salud de los vecinos de Valladolid, ya que recuerda que "es para lo que se crea" la ZBE.

En definitiva, ha instado a trabajar por "una ciudad cada vez más limpia, cada vez más saludable" y defiende que "para eso" se necesita que la ZBE funcione.

Del mismo modo ha reclamado que se comunique a la ciudadanía con claridad "en qué condiciones va a seguir funcionando" para que "todo el mundo lo tenga claro".

Ante los siguientes pasos que ha apuntado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, por parte del equipo de Gobierno, Anguita ha entendido que tienen que "buscar soluciones" pero considera que "no necesitan ningún acuerdo de pleno sobre una norma que no fue aprobada por unanimidad", ya que recuerda que fue aprobada "sólo" por los votos favorables de los partidos PP y Vox, que forman el equipo de Gobierno.

"Tienen que tomar decisiones sobre esta chapuza y tienen que tomar decisiones rápidas y claras e informar a la ciudadanía de forma clara qué van a hacer, cuáles son sus siguientes pasos y qué implica ésto para los vecinos y las vecinas de Valladolid", ha enfatizado Anguita.

Para la edil de VTLP "la pelota está en el tejado del equipo de Gobierno y son ellos los que tiene que gestionar esta mala gestión que han hecho hasta ahora".