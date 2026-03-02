VTLP reclama más financiación y mayor duración para las becas de creación artística en Valladolid

La portavoz del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) , Rocío Anguita. - VTLP

VALLADOLID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha reclamado más financiación y mayor duración para las becas de creación artísticas y considera "escasa" la dotación aprobada este lunes en el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura para jóvenes artistas individuales y de las residencias artísticas en el LAVA y el Calderón.

Según la portavoz del Grupo, Rocío Anguita, ambas convocatorias han sido aprobadas "con la misma cantidad económica y en las mismas condiciones que en años pasados", sin que se haya producido un refuerzo presupuestario por parte de la concejalía. En el caso de las becas para artistas individuales, la portavoz ha señalado que "solo cuentan con 6.000 euros para todo el año, una cantidad claramente insuficiente si queremos apoyar de verdad la creación artística local".

Con respecto a las residencias artísticas que acogen tanto el Laboratorio de las Artes de Valladolid como el Teatro Calderón, Anguita ha advertido de que la financiación actual "no permite desarrollar residencias de más de tres o cuatro semanas y con una dotación mínima, lo que limita el alcance y la calidad de los proyectos".

Valladolid Toma la Palabra considera que la Fundación Municipal de Cultura debe apostar "de manera decidida" por la creación artística local, incrementando tanto la financiación como el tiempo de disfrute de ambas convocatorias.

"Creemos que el equipo de gobierno y la Concejalía de Cultura y Educación no están haciendo una apuesta seria por la creación artística en la ciudad. Si queremos fortalecer el tejido cultural local y apoyar a la creación emergente, es imprescindible contar con apoyos municipales suficientes y estables que permitan desarrollar proyectos con garantías", ha concluido Anguita.