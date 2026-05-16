VTLP reclama "medidas reales" para reducir residuos un año después de la implantación de la 'tasa de basuras'

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita - VTLP

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha criticado que, un año después de la implantación de la nueva tasa de recogida de residuos, conocida popularmente como 'tasa de basura', el equipo de Gobierno "no ha desarrollado ninguna medida efectiva" para cumplir los objetivos medioambientales que justificaban su creación.

La portavoz de la plataforma de izquierdas, Rocío Anguita, ha explicado que la aplicación actual de la tasa se ha limitado exclusivamente a la recaudación económica, sin acompañarse de políticas públicas orientadas a reducir la generación de residuos y aumentar las tasas de reciclaje entre la ciudadanía.

La portavoz municipal ha recordado que la normativa estatal establece que este tipo de tasas deben incentivar comportamientos más sostenibles y avanzar hacia un modelo en el que quien menos residuos genera y más recicla pague menos.

"Lo que queremos conseguir es que se pague por la basura que se genera y que esa basura sea cada vez menos y se recicle cada vez más", ha expresado, para después incidir en que el Consistorio no sigue este mandato al no implementar medidas que avancen en un mejor sistema de reciclaje.

VTLP ha criticado también la ausencia de campañas de sensibilización ciudadana, mejoras en los sistemas de separación de residuos o incentivos reales para fomentar hábitos sostenibles entre vecinos y vecinas.