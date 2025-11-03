VTLP reprocha a Martínez que eche "balones fuera" y esquive su responsabilidad en el polideportivo Pisuerga

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha respondido hoy a las declaraciones de la concejala de Deportes, Mayte Martínez, respecto al grave problema de goteras en el Polideportivo Pisuerga, que el pasado sábado obligó a la cancelación del partido de la liga FEB de baloncesto entre el UEMC Baloncesto Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa.

Anguita ha señalado que "el Ayuntamiento llega tarde porque no ha querido escuchar" y ahora "la concejala intenta presentar como rapidez lo que en realidad ha sido una reacción lenta y descoordinada".

Este problema, según la formación de izquierdas, "no solo se conocía: estaba anunciado, documentado y advertido desde marzo y abril", cuando explica que el Ayuntamiento "no escuchó ni actuó con la urgencia necesaria".

Anguita ha reprochado a la concejala de Deportes, Mayte Martínez, que utilice excusas y señale a gobiernos anteriores en lugar de asumir responsabilidades. "Intentan hacernos responsables de la dejadez que están practicando en esta legislatura", ha lamentado.

"Llevan más de dos años y medio gobernando Valladolid: que se dejen de excusas infantiles", ha apostillado, Anguita, que defiende que "gobernar es responder, no echar la culpa a quienes ya no están en el sillón".

La portavoz ha subrayado que durante el mandato anterior sí se realizaron inversiones, mejoras estructurales y mantenimiento continuo en el Pisuerga.

"Alberto Bustos como concejal de Deportes invirtió de manera sostenida: mejora del suelo, nuevos marcadores, cambio del graderío, nuevas canchas, mejor iluminación, actuaciones de seguridad, puesta en valor de instalaciones y se impulsó el mejor parque de deportes urbanos de Castilla y León en Arturo Eyries", ha añadido su compañera de formación.

Además, la portavoz de VTLP ha destacado que en respuesta a una pregunta de un periodista, que ha explicado que el club UEMC Baloncesto Valladolid tiene la intención de trasladar al Ayuntamiento la cuantía de la sanción que le imponga la liga, Mayte Martínez ha confirmado que el Consistorio se hará cargo del pago.

"Que el Ayuntamiento vaya a asumir una sanción derivada de su propia falta de mantenimiento demuestra hasta qué punto su dejadez termina pagando toda la ciudadanía", ha señalado Rocío Anguita.