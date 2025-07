VTLP ve "opacidad" en la selección del director del Calderón y avisa que la impugnación puede "descarrilar" el proceso

VALLADOLID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha advertido de que ve "opacidad" en el proceso de selección del director artístico del Teatro Calderón y ha advertido de que la impugnación que se ha hecho contra el proceso puede "acabar descarrilando" el mismo.

Tras la reunión del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y el anuncio de la designación de Chema Esbec como nuevo director artístico, Anguita ha precisado que el grupo no tiene "ninguna duda" sobre la solvencia técnica ni profesional de la persona elegida para dirigir el Calderón".

Sin embargo, ha subrayado que "lo que sí" pone en cuestión es "cómo se ha llevado a cabo el procedimiento". "Los consejeros y consejeras de la Fundación Municipal de Cultura no hemos tenido acceso a toda la documentación. La propia concejala reconocía que se trata de un proceso de valoración de méritos, pero no hemos visto esas valoraciones", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que ha solicitado en reiteradas ocasiones" esas valoraciones y se les ha "respondido que por protección de datos no se nos podían facilitar".

En este contexto, desde VTLP han solicitado el aplazamiento de la decisión hasta disponer de toda la documentación necesaria, si bien esta petición ha sido rechazada porque la decisión estaba ya tomada por una comisión técnica.

"Pero no se nos ha facilitado ningún criterio ni baremación que explique por qué se ha elegido a esta persona y no a otra", ha detallado, para incidir en que "no está en cuestión el nuevo director, cuya trayectoria es reconocida", si no "el papel de la concejala de Cultura y la manera de funcionar de la FMC".

Así, considera que los procesos de la FMC "no son transparentes" y ha vinculado el proceso del Calderón con lo ocurrido con el nombramiento del nuevo gerente de la Fundación, José Ignacio de Uribe, del que "también se desconocen los criterios de elección"..

Además, Anguita ha afirmado que el grupo municipal ha tenido conocimiento de que varias personas candidatas tienen intención de impugnar el procedimiento por falta de garantías, lo que se sumaría la impugnación del aspirante Rafael Peña Casado, por falta de "imparcialidad" del tribunal calificador y de "publicidad y transparencia".

"Lo lógico sería garantizar a la ciudadanía que estamos eligiendo a la mejor persona para dirigir el principal teatro de la ciudad. Y eso solo se consigue con transparencia, documentación completa y criterios públicos. Aplazar una decisión si es necesario no es ningún problema, lo problemático es la opacidad", ha añadido la portavoz de VTLP, quien ha avisado de que esta forma de actuar "perjudica" a la ciudad, y "empaña a la propia institución".