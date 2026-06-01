El vuelco de un camión en Rioseco provoca un herido y que parte del ganado que transporta esté en la carretera

Archivo - Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de la Diputación de Valladolid. - 112 CYL - Archivo

VALLADOLID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión en el kilómetro 235 de la N-601, dentro del término municipal de Medina de Rioseco, ha provocado heridas al conductor y que parte de la carga que transportaba, ganado porcino, se encuentre suelto en la vía.

Los hechos se han producido a las 9.59 horas, momento en el que el 1-1-2 recibe una llamada para informar del accidente. La persona señala que el conductor del vehículo se encuentra atrapado en el interior de la cabina, consciente.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Medina de Rioseco, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar, sin que por el momento se tengan más detalles.