'We can be heroes' busca socios para una "beca compartida" de investigación

Actualizado 15/10/2019 13:43:19 CET

Ana del Fraile atiende a los medios de comunicación en el CIC de Salamanca en presencia del vicerrector de la USAL Enrique Cabero. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización 'We can be heroes', que promueve distintas iniciativas en la atención a personas con cáncer y en la investigación oncológica, ha anunciado la donación de 11.611 euros para una nueva beca para servicios de apoyo en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC).

Según ha explicado la fundadora de 'We can be heroes', Ana del Fraile, la idea es que otras entidades se sumen a la iniciativa y que la dotación económica sea más alta para este "fondo de ayuda", destinado a técnicos que colaboren en nuevos pasos en el estudio del cáncer.

Esta organización, a través de financiación propia obtenida con distintas campañas y actividades, ya ha financiado dos becas en el CIC, una de 30.000 euros y otra de 21.000 euros, y el propósito ahora, con esta nueva fórmula, es conseguir socios que se sumen al proyecto.

Para ello, durante su visita al CIC; Ana del Fraile ha hecho "un llamamiento a empresas que busquen con quién colaborar" en este ámbito de mejora del conocimiento de la enfermedad y en la búsqueda de nuevos avances.

'We can be heroes' surgió hace cinco años en Valladolid, de manos de una paciente con cáncer, Ana del Fraile, y, entre otras actuaciones, ha promovido también la creación de un molde con forma de caramelo con palo, del tipo 'Chupa chups', que permita meter un hielo en la boca con comodidad para evitar llagas por el uso de tratamientos oncológicos.

En concreto, según ha explicado Del Fraile, este molde fue diseñado con la colaboración del Grupo Bisite de la Universidad de Salamanca y ha sido elaborado, a precio de coste, por la empresa Plásticos Durex de Salamanca.

Hasta el momento, 'We can be heroes' ha fabricado más de 4.000 unidades de estos soportes de hielo para la boca --hasta ahora se utilizaban hielos metidos, por ejemplo, en guantes de látex--, que han sido puestos a disposición de distintos hospitales de Castilla y León.