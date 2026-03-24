Wilton y Wapa se suman a los diez linces que viven en el Cerrato, "un hábitat extraordinario" que mejora su adaptación

1072320.1.260.149.20260324140212 Wapa y Wilton, en el cercón de adptación de Astudillo. - EUROPA PRESS

PALENCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Wilton y Wapa, una pareja de linces ibéricos, ya se encuentran en el cercón de Astudillo y se suman a los seis que permanecen con vida el pasado año y a los cuatro que se han soltado este en el Cerrato palentino, "un hábitat extraordinario" según demuestra su porcentaje de adaptación, "por encima del 25 por ciento que suele ser lo habitual".

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suarez-Quiñones, acompañado de los estudiantes del CEIP Padre Honorato del Val de Monzón de Campos, alcaldes, propietarios de fincas y titulares de cotos de caza del área de reintroducción ha asistido a la liberación de estos ejemplares.

Se trata de Wilton, un macho procedente del centro de cría en cautividad de La Olivilla (Andalucía), y Wapa, una hembra llegada mediante traslocación a través de la colaboración de la Junta de Andalucía. Ambos ejemplares iniciarán en este espacio su fase de adaptación previa a la liberación definitiva en el medio natural.

Estas actuaciones se suman a las realizadas en los últimos días, en las que ya se han liberado cuatro ejemplares en 2026. Se trata, por un lado, Weep y Woofer, que protagonizaron la primera suelta en el cercón de Astudillo; y por otro, Whitney y Wendolin, introducidos en un segundo cercón de presuelta habilitado en una finca conveniada dentro del área de reintroducción.

El proyecto mantiene así el calendario previsto para este año, en el que está planificada la liberación de al menos once ejemplares, ha detallado el consejero.

De ellos, ocho proceden del programa de cría en cautividad, uno ha sido cedido por la Junta de Andalucía y otros dos han sido incorporados recientemente mediante traslocación desde Castilla-La Mancha, en un "refuerzo" de la cooperación interautonómica en la conservación de la especie.

En 2025 se liberaron un total de once ejemplares en Castilla y León, procedentes tanto de centros de cría como de traslocaciones y del programa de gestión de excedentes reproductores.

De estos, seis procedían de centros de cría, tres de traslocaciones desde Castilla-La Mancha y dos eran ejemplares que habían finalizado su etapa reproductora en cautividad.

Hasta la fecha, según ha detallado Suárez-Quiñones, cinco de estos ejemplares han fallecido (uno de ellos correspondiente con uno de los excedentes del programa de cría cuyos valores de supervivencia en el medio natural son muy bajos por la dificultad de adaptación al medio).

Estás muertes se corresponde principalmente por atropellos en vías de comunicación, y uno de ellos ahogado en el Canal de Villalaco.

La tasa de supervivencia se sitúa en torno al 55 por ciento, "en línea con los valores habituales" registrados en programas de reintroducción del lince ibérico en sus primeras fases.

El consejero ha subrayado los resultados positivos que está arrojando el proyecto en Castilla y León. Entre ellos, destaca la "alta calidad del hábitat seleccionado", que ha favorecido una "baja dispersión" de los ejemplares liberados. "Solo uno de los once introducidos en 2025 no se ha fijado en el territorio, frente a una media habitual del 25 por ciento en este tipo de programas", ha añadido.

Asimismo, el respaldo social al proyecto alcanza niveles cercanos al 95 por ciento, ha señala, una implicación que también se traslada al territorio con más del 70 por ciento de la superficie del área de reintroducción "bajo acuerdos de gestión y la firma de siete convenios con propietarios de fincas y titulares de cotos de caza".

A estas acciones se suman "importantes inversiones" en la mejora del hábitat -con la instalación de bebederos y majanos-, medidas preventivas para reducir riesgos -como señalización, vallados o adecuación de gallineros- y el desarrollo de infraestructuras específicas, como cercones de presuelta y áreas de cuarentena, ha detallado el consejero.

Por último, ha avanzado que que dos de las hembras liberadas en 2025 se encuentran preñadas y en un avanzado estado de gestación, esperando que se produzcan los partos en los próximos días, tal y como se desprende del trabajo de seguimiento del equipo del proyecto (agentes medioambientales, personal de campo de Fundación Patrimonio Natural y de CBD Hábitat).

"El riesgo de llegar a término es complicado y es alto por ser primerizas, pero esta situación pone de manifiesto cómo se empieza a mover el establecimiento seguro de esta población, de este territorio, y creo que es una buena noticia para Castilla y León", ha apuntado Suárez-Quiñones.

Por último, ha incidido en la importancia de trabajar en las medidas para la reducción de la mortalidad no natural, como los atropellos, esperando finalizar a lo largo de los meses de abril y mayo los vallados que la Junta tiene en construcción en las carreteras autonómicas P405 y 412, con una inversión superior al millón de euros.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

En paralelo, la Junta pondrá en marcha en los próximos días un programa de educación ambiental dirigido a centros escolares de la provincia de Palencia.

Esta iniciativa contará con materiales didácticos y una exposición itinerante diseñados específicamente para divulgar la importancia del lince ibérico y fomentar la implicación social en su conservación.