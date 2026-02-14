El XI Encuentro de Encajeras Villa de Zaratán (Valladolid) congrega a más de medio millar de participantes - AYUNTAMIENTO DE ZARATÁN

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El polideportivo Infanta Juana de Zaratán (Valladolid) se ha convertido este sábado en el centro neurálgico del encaje y los bolillos, pues encajeras y bolilleras de toda la geografía española y regional se han acercado una vez más al municipio para participar en el Encuentro de Encajeras que este año ha cumplido su undécima edición y ha reunido a más de medio millar de participantes.

La A.C. Villa de Zaratán y el Ayuntamiento se han vuelto a unir en esta jornada que fusiona tradición, cultura y legado y una pizca de solidaridad y gastronomía local, y lo han hecho para abrir nuevamente las puertas de este espacio deportivo a medio millar de tejedoras que durante un día han disfrutado de una de sus pasiones al tiempo que decenas de visitantes observaban su pericia con las agujas y los bolillos.

Llegadas desde Valladolid y sus alrededores, Palencia, Salamanca, Zamora y León, pero también desde Madrid, Aragón, Galicia o Bilbao, más de medio cententar de agrupaciones han dado a conocer diferentes técnicas y estilos, al tiempo que una docena de puestos han ofrecido sus herramientas de labor en las inmediaciones del centro.

El evento ha contado también con su lado más solidario mediante la rifa benéfica que ha recaudado fondos a favor de la Fundación Aladina, y para amenizar la mañana y como parte de la cultura y gastronomía local, las asistentes han podido disfrutar de las salchichas de Zaratán a media mañana para recuperar fuerzas y seguir con sus labores.

El alcalde del municipio, Roberto Migallón, ha dado la bienvenida a los participantes, acompañado por parte de la corporación, y por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, para después hacer un recorrido por las diferentes mesas y hablar con las mujeres que se encontraban inmersas en sus trabajos.

Migallón ha agradecido el trabajo de la Asociación de Encajeras por hacer posible que cada año la localidad se convierta en la "cuna del encaje y dar continuidad a uno de los trabajos más antiguos de la historia".

"Gracias, un año más, a la asociación por el trabajo, pues este evento supone meses de preparación y esfuerzo y es de justicia reconocer toda esta labor", ha expresado.

Por su parte, Íscar, en su visita, en representación de la institución provincial, ha señalado que es una "auténtica maravilla ver el polideportivo lleno, es un ejemplo para toda la región, cada año os superáis y es gracias al trabajo de muchas personas que lo hacen posible".

La presidenta de la A.C. Villa de Zaratán, Olga Martín, ha valorado la afluencia de este año. "Este año ha sido algo más complicado al coincidir con Carnaval, pero todo ha salido muy bien, siguen respondiendo todas las asociaciones de dentro y de fuera de la comunidad", ha señalado.