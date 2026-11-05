El XI Salón del Vehículo de Ocasión de León pondrá a la venta más de 400 automóviles del 12 al 15 de noviembre

El concejal de Recursos Humanos, Movilidad y Deporte, Vicente Canuria (centro izquierda), y el presidente de Acole, Roberto Rodríguez (a su derecha), en el Consistorio de San Marcelo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) y la Asociación de Concesionarios Oficiales de León (Acole) celebrarán el Salón del Vehículo de Ocasión del 12 al 15 de noviembre en el Palacio de Exposiciones de León, una cita que alcanza su undécima edición y en la que se pondrán a la venta más de 400 vehículos seminuevos, de ocasión y km 0.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León, ha sido presentada este jueves por el concejal de Recursos Humanos, Movilidad y Deporte, Vicente Canuria, y el presidente de Acole, Roberto Rodríguez, acompañados por Julio Cabanas (Cabanas Motor) y Carlos Bodas (Eslauto), en representación de los concesionarios participantes.

La feria estará abierta del 12 al 15 de noviembre entre las 11.00 y las 21.00 horas de forma ininterrumpida y contará con la participación de 19 concesionarios, uno más que en la edición anterior. Además, estarán representadas cerca de 50 marcas, cifra que también supera a la de la edición anterior.

Vicente Canuria ha asegurado que se trata de una iniciativa que es "todo un éxito", como demuestran las diez ediciones que lleva a sus espaldas y con la que colabora el Ayuntamiento de León al poner a su disposición el Palacio de Exposiciones y Congresos, que se convierte en "un gran concesionario".

Por su parte, el presidente de Acole y vocal de la directiva del CEL, Roberto Rodríguez, ha hecho referencia a los inicios de la feria y de la propia Asociación: "Once ediciones demuestran que la colaboración entre competidores genera más valor, la feria dinamiza León, atrae visitantes de la provincia y de provincias limítrofes y tiene efectos muy positivos en hostelería y comercio. Cuando las empresas dejan de mirarse solo como competencia, León gana una feria que ningún concesionario podría organizar solo".

Rodríguez también ha aportado datos sobre la situación del mercado, que experimenta un momento de crecimiento en el ámbito nacional, pero en León no lo hace al mismo ritmo. Además, ha recordado que el parque automovilístico leonés es el segundo más antiguo de España, con una media de 17,5 años, algo que debería cambiar para ganar seguridad vial, eficiencia y menos emisiones.