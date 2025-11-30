El XIV Ciclo de Música de Cámara y Solistas continúa este lunes con la actuación del Paganini Ensemble

SALAMANCA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá este lunes, 1 de diciembre, un nuevo concierto dentro del XIV Ciclo de Música de Cámara y Solistas, a cargo del Paganini Ensemble.

Esta agrupación musical ofrece una "perspectiva única" sobre el legado musical de Paganini, cuyas composiciones interpreta con un "virtuosismo deslumbrante", según ha destacado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

El Paganini Ensemble ha actuado en algunos de los escenarios y festivales más prestigiosos del mundo, entre ellos el Musikverein de Viena, el Wiener Konzerthaus y el Auditorio Nacional de Música en Madrid.

Fundado en 2019 por el violinista Mario Hossen, es el único cuarteto del mundo que ha grabado la obra completa de cuartetos de Paganini para cuerdas y guitarra, bajo el prestigioso sello discográfico Dynamic. El concierto de este lunes se dedica íntegramente a él.

Nacido en Génova, Niccolò Paganini (1782-1840) desarrolló una gran técnica interpretativa y transformó con habilidad el arte en espectáculo, convirtiéndose en pionero del actual "fenómeno fan", pues llenaba los teatros y hacía ostentación de su virtuosismo, componiendo obras imposibles de tocar por los violinistas contemporáneos.

Con cinco años comenzó con su padre a tocar la mandolina y enseguida se interesó por el violín, que aprendió con rapidez. Además, llegó a dominar la guitarra, presente en las piezas que interpretará este domingo el Paganini Ensemble.

Entre ellas, el Cuarteto nº2 en Do mayor, con el que comienza el concierto, se divide en los clásicos cuatro movimientos, donde todos los instrumentos comparten protagonismo. Se inicia con un Moderato alegre y melódico, continúa con un Minuetto, con influencias de danza, con su trío o parte central protagonizado por el violonchelo; le sigue un Larghetto lento y lleno de lirismo donde comienza destacando la viola y termina con un Rondó enérgico y brillante, con su tema principal que reaparece a modo de estribillo.

El Terzetto concertante para viola, violonchelo y guitarra es la única pieza que escribió Paganini para esta agrupación y tiene también cuatro movimientos, con la viola en la voz cantante, dialogando en equilibrio con los otros instrumentos.

El Allegro spiritoso enérgico y vivaz va seguido de un Minuetto con su sección media contrastante (trío), al que sigue un Adagio lírico y expresivo a continuación para terminar con un vals en forma de rondó, con el consabido tema principal que alterna con otras melodías.

Las dos piezas siguientes suenan en sendos arreglos para esta agrupación, realizados respectivamente por Rudolf Leopold y François Pierre Descamps.

El Rondó de la Campanella es el tercer movimiento del Concierto número 2 de Paganini, cuyo subtítulo proviene del uso en la orquestación de una pequeña campana cada vez que aparece el tema principal y la Sonata a preghiera es una pieza de gran virtuosismo, basada en un tema de una de las arias más significativas de la ópera Moisés en Egipto del célebre Rossini.

Finalmente, se escuchará el Cuarteto nº 12, con sus tres movimientos que combinan el virtuosismo del violín con la textura proporcionada por los otros instrumentos, especialmente la guitarra.

El primer tiempo es un Allegro en forma de sonata, que expone, desarrolla y reexpone dos temas, enérgico el primero y más dulce y lírico el segundo. Le sigue el Tenuto con precisione, más sereno e íntimo, y finaliza con un animado Minuetto, que cierra el concierto.