La XVII Fiesta del Verdejo de La Seca (Valladolid) se celebra este fin de semana con vinos de 12 bodegas de la DO Rueda

Presentación de la XVII Fiesta del Verdejo de La Seca. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XVII Fiesta del Verdejo de La Seca se celebrará este fin de semana con vinos de doce bodegas de la DO Rueda para las degustaciones, que centran una programación que también incluye entrega de premios y actividades deportivas, musicales o taurinas.

La cita, que pretende poner en valor la cultura vitivinícola de La Seca, municipio con mayor número de hectáreas de viñedo de Castilla y León, contará así con los vinos de las bodegas lasecanas Cuatro Rayas, Protos, Viña Dammis, Reina de Castilla, Javier Sanz Viticultor, Clavidor, Verdeal, Prius, Malvid, Menade, Tres Pilares y Bodegas Naia.

Estas se desplegarán en una Feria del Vino en la que el Ayuntamiento de La Seca pondrá la degustación de los vinos en copa y a un precio de 1,5 euros, según ha informado en un comunicado recogido por Europa Press.

El programa se combina con los actos institucionales, entre ellos la entrega de los Premios Sarmiento y el pregón, que este año correrá a cargo del escritor y periodista Juan Navarro García, así como la novedad del galardón del 'Legón de Honor, que pretende reconocer la viticultura de antaño y recae en Jesús Vidal Obregón, viticultor de 97 años.

Asimismo, la XVII Fiesta del Verdejo acogerá la Sarmiento Cross Race, una "oportunidad de disfrutar de los paisajes de viñedos singulares a través de la actividad física", con dos carreras, un de 11,5 kilómetros, otra de 6,5, y una opción de senderismo, una cita en la que la organización espera llegar a un mínimo de 250 inscritos entre las tres modalidades.

Igualmente, se desarrollará el Festival Sarmiento Folk, una apuesta por la música de raíz, que este año contará con la Escuela de Panderetas de Cris Zagaleja, en este caso en sesión matinal del sábado desde las 13.30 horas.

Ya por la tarde, el gaitero Germán Ruiz y Álvaro García 'Pichu' junto al sonido vanguardista de Delameseta, amenizarán la velada, mientras el domingo tendrá lugar la IX Concentración de Dulzaineros y Redoblantes con más de 70 participantes y la actuación del grupo de Coros y Danzas Villa de La Seca, para, posteriormente, cerrar los actos a las 19.00 horas con la actuación estelar de Karmento.

CATAS Y DEGUSTACIONES DE LOS PREMIOS SARMIENTO

También se llevarán a cabo catas de los vinos ganadores de los Premios Sarmiento, de Bodegas Protos, Bodegas Verdeal y Saturnino Cantalapiedra, que se ofrecerán con el maridaje de productos de cercanía de Alimentos de Valladolid, Dulces Pariente de Villaverde de Medina, La Biótica de Medina del Campo y Clauval de Portillo.

Los vinos ganadores de los Premios Sarmiento se dieron a conocer el pasado 25 de marzo en una cata a ciegas digirida por Pablo Martín, presidente de honor de la Unión de Asociaciones de Sumilleres de España, en el Espacio QBO de Alimentos de Valladolid.

Las propuestas enoturísticas y patrimoniales también tienen espacio en la programación con un nuevo formato de visita teatralizada a la Bodega Subterránea Municipal de la mano de Pepa la Lagarera, de El Calabacín Errante, colectivo de educación patrimonial.

A ello se suman las visitas programadas a Bodega Cuatro Rayas y Menade, así como la segunda Quema de la Barrica que organiza Filtrinox.

También se celebrará el Toro del Sarmiento, que ha levantado "expectación" por la presencia de 'Rodillero' de la Ganadería Sánchez Herrero, ganadería de El Bodón (Salamanca).

Además, este año se cuenta con un territorio portugués invitado vinculado a La Seca por la participación conjunta en programas europeos transfronterizos, la Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, institución que aglutina a los municipios del nordeste portugués Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais.

En el apartado de artes plásticas y visuales, se volverá a contar con el Premio Sarmiento de Pintura Rápida y por primera vez con una exposición fotográfica de la Asociación Fotográfica Vallisoletana con el título 'Atrapando el momento', así como se albergará el Mercado de Artesanía y Alimentario.