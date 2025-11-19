La XVII Semana de la Tapa Micológica de Soria arranca con 13.000 tapas servidas

SORIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XVII Semana de la Tapa Micológica de Soria ha arrancado con 13.000 tapas servidas en los 22 establecimientos participantes tras un primer fin de semana marcado por el dinamismo en barras y comedores.

El público local se ha movido en busca de las propuestas micológicas y se ha registrado una notable afluencia de turistas, sobre todo procedentes del País Vasco, un mercado importante que vuelve a mostrar su fuerte conexión con la oferta gastronómica soriana, según el análisis de la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur).

La Agrupación ha señalado que las 13.000 tapas confirman la capacidad del evento para activar consumo, atraer visitantes y reforzar la visibilidad de la provincia como destino gastronómico de referencia en otoño.

Hasta el 23 de noviembre, los 17 establecimientos de la capital y los cinco de la provincia que participan en las jornadas seguirán desplegando un catálogo de bocados que fusiona producto local, innovación y un profundo respeto por la micología soriana.

Desde Asohtur se confía en superar las 30.000 tapas vendidas en ediciones anteriores. La Semana de la Tapa cuenta con un premio a la mejor tapa provincial, a la mejor tapa popular decidida por los clientes, así como al mejor servicio.