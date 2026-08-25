La XVIII Fiesta de la Vendimia de Valtiendas reunirá a seis bodegas de la DOP en la Caravana de Alimentos de Segovia. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XVIII Feria de la Vendimia de Valtiendas tendrá lugar el sábado 12 de septiembre con la participación de seis bodegas incluidas en la Denominación de Origen protegida (DOP) Vinos de Valtienas, que también son socios de la marca provincial 'Alimentos de Segovia'.

La jornada tendrá como escenario principal la plaza de San Isidro y será, además, la quinta parada de la Caravana de Alimentos de Segovia 2026, iniciativa de la Diputación de Segovia para acercar los productos de la provincia a vecinos y visitantes.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y el alcalde de Valtiendas y bodeguero local José María Galindo, han presentado la edición de la Vendimia de 2026, y han aprovechado para reivindicar la tradición vitivinícola de Valtiendas y el trabajo de sus productores.

La feria contará con una representación de la marca agroalimentaria de la Diputación, 'Alimentos de Segovia', con 19 productores entre los que asisten las seis bodegas de Alimentos de Segovia pertenecientes a la DOP Valtiendas: Valmenia, González Fischer, Navaltallar, Pago El Almendro, José Galindo Winegrower y Malacepa. Junto a ellas, completando la propuesta gastronómica de la Caravana, estarán La Dula de las Mesetas, Moncedillo, Bendito Nanno, Merche's Galletas, La Manitas de Sacramenia, Ibéricos de Vegaseca, Panadería Juan Sanz, Quesos El Molinero, Aceitunas Hilario, Kekuki, Pan Colectivo, Cervezas SanFrutos y La Cruz de Hierro.

La programación comenzará a las 09.00 horas con la apertura de las taquillas para la adquisición de los tickets y continuará a las 10.30 horas con la celebración de una misa por la nueva vendimia en la iglesia de Valtiendas. A las 11.30 horas tendrá lugar la inauguración oficial de la fiesta y la apertura de la Caravana de Alimentos de Segovia, cuyos puestos ofrecerán degustación y venta de productos de la provincia hasta las 15.00 horas.

A mediodía será el turno del pregón, a cargo del presidente de honor de la Unión Española de Sumillers, Pablo Martín; del viticultor y enólogo Alfredo Maestro, y del exsumiller de Zalacaín y Premio Nacional de Gastronomía, Custodio López Zamarra. A continuación, habrá una degustación libre de vinos de la DOP Valtiendas, con un precio de ocho euros, que incluye la entrega de una copa conmemorativa y un sombrero.

PISADA DE UVAS PARA EL PRIMER MOSTO

Uno de los momentos más significativos, a primera hora de la tarde, será la pisada de uvas, de la que se obtendrá el primer mosto de la cosecha 2026. La programación continuará con un sorteo de cestas de productos de Alimentos de Segovia y una comida popular de judiones de La Granja con oreja y chorizo, prevista para las 14.30 horas, con un precio de doce euros.

Por la tarde tendrá lugar una cata de cinco vinos seleccionados de diferentes bodegas de la DOP Valtiendas, con un precio de siete euros, comentada por Pablo Martín, Alfredo Maestro, Custodio López Zamarra y el alcalde de Valtiendas, José María Galindo. A continuación, los participantes podrán realizar una visita guiada a viñedos locales, con traslado en autobús, en la que viticultores de la zona explicarán las características y prácticas de sus viñedos, antes de finalizar con una cata de uvas y dos vinos de la DOP.

Por su parte, el alcalde de Valtiendas ha recordado que la Fiesta de la Vendimia es la forma del municipio de celebrar sus raíces y su tradición y ha destacado que el objetivo es que los visitantes y vecinos conozcan el trabajo de los viticultores, el vino y la gastronomía local, los viñedos y la labor que hay detrás de cada botella. Galindo ha remarcado que los viñedos de Valtiendas son los cultivos de vid a mayor altitud de toda Europa, lo que les da, junto a las características del suelo, sus condiciones de sabor y su carácter.

La XVIII Fiesta de la Vendimia de Valtiendas se suma así al recorrido de la Caravana de Alimentos de Segovia 2026, que este año cuenta con nueve paradas por diferentes municipios de la provincia. Tras su paso por Sangarcía, el campo de golf de La Faisanera (Palazuelos de Eresma), Torreglesias y Martín Muñoz de las Posadas, la Caravana continuará su recorrido por Labajos, Abades, Navafría y Prádena.