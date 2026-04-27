La XXV Muestra de Música Plectro 'Ciudad de Valladolid' ofrece 5 conciertos desde el sábado en la Iglesia de San Miguel

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Muestra de Música de Plectro 'Ciudad de Valladolid', organizada por la orquesta de laúdes españoles Conde Ansúrez y patrocinada por la Fundación Municipal de Cultura (FMC), celebra su XXV edición con cinco conciertos del 2 al 13 de mayo en la Iglesia de San Miguel y San Julián.

El ciclo, asentado en el calendario cultural de la ciudad en torno a la fiesta de su patrón, San Pedro Regalado, reúne este año cinco conciertos con los instrumentos de púa como protagonistas, de la mano de una selección de artistas de diferentes regiones de España, según ha informado la FMC en un comunicado recogido por Europa Press.

Los conciertos, de entrada gratuita hasta completar el aforo del templo, comenzarán a las 20.00 horas, con el primero de ellos el sábado 2 de mayo a cargo de Pedro Chamorro, Premio Nacional Manuel Grandío en dos ocasiones y primer premio de mandolina del Conservatorio de Esch-sur-Alzette (Luxemburgo), quien dará un recital de bandurria con varias composiciones propias.

Un día después, el domingo 3, es el turno del Quinteto de la Orden de la Terraza, formación de cámara que ha actuado en buena parte de la geografía española, además de en territorios como Rusia, Canadá o Colombia. En esta ocasión ofrecerán un concierto con protagonismo de compositores españoles como Manuel de Falla o Pedro Iturralde.

La muestra de plectro 'Ciudad de Valladolid' se retomará el sábado 9 de mayo con la Orquesta de Plectro de Córdoba, formación que celebra el 30 aniversario de su fundación y recala en Valladolid arropada por la orquesta de laúdes Conde Ansúrez, con un programa heterogéneo que muestra la riqueza de la música de plectro a través de obras de Albéniz, Falla, Schubert, Puccini o Kuwahara.

Le sigue, el domingo 10, el Trío Entorno, un proyecto que combina la investigación musicológica y la interpretación para recuperar el sonido español de raíces tradicionales y dotarlo de la exigencia propia de los escenarios contemporáneos.

El trío ofrecerá un concierto con piezas de Ángel Barrio o del compositor que, Como colofón, el miércoles 13 de mayo, día de San Pedro Regalado, actuará la orquesta de laúdes españoles Conde Ansúrez, anfitriona del ciclo, que conmemora los 30 años de su fundación; bajo la dirección de Miguel Rivera y con Guillermo López como concertino.

La orquesta vallisoletana cerrará la XXV muestra de plectro con un concierto que transita entre composiciones clásicas de Vivaldi o Händel, las coplas de Carlos Cano o los temas del argentino Ariel Ramírez.