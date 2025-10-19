El XXVI Encuentro Provincial de Folclore reúne a 40 grupos de danza, paloteo y dulzaina en Zaratán (Valladolid)

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Zaratán ha acogido esta domingo la XXVI edición del Encuentro Provincial de Folclore, organizado por la Diputación de Valladolid, en la que han participado casi un total de 40 grupos artístico, incluidos 26 grupos de danza, seis de paloteo y siete de dulzaina.

Las calles de Zaratán se han llenado así de música, color y tradición en una jornada en la que han estado presentes el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el alcalde de Zaratán y diputado, Roberto Migallón.

En este contexto, el presidente de la institución provincial ha subrayado que esta cita "es el reflejo vivo de la identidad, del esfuerzo de quienes, generación tras generación, han mantenido encendida la llama del folclore vallisoletano".

"Es muy importante que las administraciones públicas trabajen positivamente y apoyen la investigación, la recuperación y la transmisión de la cultura tradicional y del folclore", ha defendido Íscar, para incidir en que la Diputación va a colaborar con estas actividades.

Así, ha recordado que 1996 la institución provincial ha destinado casi 700.000 euros a la organización de este evento, "lo que evidencia el compromiso con la difusión del patrimonio cultural".