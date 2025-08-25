La XXVIII Feria de Teatro de CyL presenta en su inauguración el estreno de 'Arraigo'

SALAMANCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León que se celebra en Ciudad Rodrigo (Salamanca) presenta este martes el estreno absoluto del espectáculo 'Arraigo', de Arvine Danza, que inaugurará la cita escénica en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, a partir de las 17.00 horas.

El folclore, la escuela bolera, la danza estilizada y el flamenco conviven en este trabajo que reivindica la herencia cultural y las raíces en una coproducción del Teatro Calderón de Valladolid, con dirección artística y coreografías de Nereida Garrote, Elysa López y Lara Simón, quienes también estarán en escena junto a los bailarines Alejandro Mármol, Daniel Escolar y Jorge Morera, tal y como han reseñado desde la organización de la Feria en un comunicado recogido por Europa Press.

La función inaugural marcará los primeros pasos de una cita que hasta el 30 de agosto ofrecerá alrededor de 60 funciones, a cargo de 43 compañías procedentes de 13 comunidades autónomas españolas y de Portugal, mayoritariamente del occidente peninsular y de Castilla y León, que aporta 14 espectáculos al cartel principal.

La Feria de Teatro de Castilla y León está organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, con la colaboración del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Diputación Provincial de Salamanca y la gestión y coordinación de la Asociación Cultural Civitas. Cuenta, además, con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), el Instituto de las Mujeres, la Junta de Extremadura, el Gobierno de Aragón, la Federación de Autónomos y Empresarios de la Comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir) y COFAE.

Como han recordado los organizadores, la programación de esta primera jornada ofrecerá un total de seis funciones, entre ellas otro de los once estrenos absolutos de este año, 'Rumbo Latòti', de la compañía oscense Nostraxladamus, una aventura circense concebida para todos los públicos, en los Jardines de Bolonia a partir de las 22.30 horas.

También tendrá lugar la primera de las tres primicias en España, a cargo de los portugueses de Projectos de Intervenção Artística (PIA), 'Caricature', que es una performance itinerante de formas animadas, teatro, acrobacias y manipulación de objetos que partirá de la plaza de Herrasti, a las 20.00 horas. Además de la vallisoletana Arvine Danza, otra compañía de Castilla y León, la palentina Teatro Imposible ofrecerá su último espectáculo en la jornada inaugural, 'Latidos', con texto y dirección de Miguel Mota (para público joven y adulto, en la Sala Tierra, a las 19.00 horas).

Al mismo segmento de espectadores se dirige la propuesta de los extremeños El Avispero Producciones, 'All my enemies', que aborda el asunto de la masificación turística y la manipulación de los medios de comunicación bajo la dirección de los también autores Isabel Martín & Simón Ferrero (Espacio Afecir, 21.00 horas).

El teatro musical cerrará el programa del día con 'La teoría de cuerdas', de la compañía zaragozana Las Crises, una obra escrita y dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer, con dirección musical de Cristina Pérez y Cristina Suey (en el Patio de los Sitios, a las 23.30 horas).

La XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León ha suscitado el interés de 279 profesionales, que se han inscrito para acudir a Ciudad Rodrigo, un 8,1 por ciento más que el pasado año, cuando se registraron 258 acreditados, como han recordado desde la organización.

Las actividades complementarias dirigidas a profesionales (artistas, compañías y agentes culturales) comenzarán el martes con la jornada de trabajo sobre creación escénica documental 'De la realidad a la escena', con las 25 plazas disponibles cubiertas.

La actividad, organizada en paralelo al circuito de teatro-documento, patrocinado por el Instituto de las Mujeres, incluirá el habitual taller de formación organizado por la Coordinadora de Ferias de Artes escénicas del Estado (COFAE), este año dedicado a 'Creación y composición en el teatro documental' e impartido por la actriz, directora y dramaturga María San Miguel, así como un encuentro con mujeres creadoras implicadas en este género.

En esta segunda parte, moderada por Alba Montero Cruz, profesora de Lengua castellana y Literatura y doctoranda en teatro- documento, participarán Olatz Gorrotxategi, Estrella Riesco, Francesca Vadell y la propia María San Miguel, quienes presentarán en la Feria sus respectivos trabajos en este campo: '43º13'44'N', de Olatz Gorrotxategi (País Vasco); 'Miscelánea', coproducción de Estrella R. y Ruido Interno (Castilla y León/Cantabria), 'Perla', de Les Pinyes (Cataluña), y 'Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva', de Proyecto 43-2 (Castilla y León).