El XXXVIII Festival de Música Española de León comienza este sábado y contará con la Orquesta Nacional de España

La edil de de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado (tercera por la derecha), en la presentación del XXXVIII Festival de Música Española de León. - EUROPA PRESS

Alcanza su trigésimo octava edición con 400 actuaciones y 150 estrenos y reestrenos desde que nació

LEÓN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La trigésimo octava edición del Festival de Música Española de León, que dará comienzo este sábado, se consolida como "referente" nacional e internacional y contará con la presencia de la Orquesta Nacional de España.

El evento se desarrollará hasta el próximo día 29 de septiembre y desde que nació ha supuesto la realización de cerca de 400 actuaciones de diferentes solistas, grupos de cámara y orquestas, así como 150 estrenos y reestrenos en diferentes enclaves de la provincia de León.

Según ha explicado el director del evento, Miguel Fernández Llamazares, se trata del "decano" de los festivales dedicados a la música española del país. "Creemos que ya es un punto de referencia nacional e internacional", ha destacado.

Asimismo, ha detallado que, en la presente edición, se desarrollará en la capital leonesa en cuatro enclaves: la Sala Cultural de Unicaja, el Auditorio Ángel Barja, el Auditorio Ciudad de León y El Albéitar. A ellos hay que sumar los emplezamientos en diferentes puntos del territorio provincial en los que se llevará a cabo el IV Ciclo de Compositores Leoneses.

Miguel Fernández Llamazares ha expresado la importancia de establecer sinergias entre públicos de distintas edades y gustos, desde los amantes de la música romántica o tradicionalmente clásica hasta los seguidores de las vanguardias y de las últimas creaciones tanto musicales como audiovisuales.

Los conciertos se celebrarán a las 19.30 horas, mientras que las sesiones audiovisuales y coloquios serán a las 20.00 horas. Las entradas se pueden adquirir en la página https://www.ctickets.es/ y en taquilla una hora antes de cada concierto. Los precios de las mismas, con descuentos para estudiantes y profesorado del conservatorio, oscilan entre los seis y los 14 euros y la programación se puede consultar en la web del Festival, https://www.festivaldemusicaespanola.es/.

UNA CITA "IMPERDIBLE".

Una de las actuaciones más destacadas de la programación es la de la Orquesta Nacional de España, que constituye una cita "imperdible" que tendrá lugar el próximo día 12 de septiembre en el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas y en la que se rendirá homenaje al músico, compositor y director de orquesta leonés Odón Alonso Ordás con motivo del centenario de su nacimiento.

También estará presente en el Festival la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que actuará el día 23 de septiembre en el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha destacado durante su intervención como una de las novedades del Festival el estreno del documental 'Notas para Pedro Blanco', que será el día 11 de septiembre a las 20.00 horas en el Teatro El Albéitar.

TRIBUTO AL COMPOSITOR PEDRO BLANCO.

En este trabajo se rinde tributo al compositor Pedro Blanco (León, 1883 - Oporto, 1919) a través de cinco personas que se han visto influidas por su figura y han dedicado parte de su vida a la recuperación y puesta en valor de su obra. La acción se desarrolla en Madrid, Lisboa, Oporto, Espinho, Vila Nova de Gaia, Astorga y León.

En cuanto al IV Ciclo Compositores Leoneses, impulsado con la colaboración del Instituto Leonés de Cultura (ILC), comenzará este sábado en Villafranca del Bierzo y llevará a otras once localidades repartidas por todas las comarcas de la provincia otros tantos conciertos: Benavides de Órbigo, Burón, Cimanes de la Vega, Fresno de la Vega, La Bañeza, Miñambres de la Valduerna, Páramo del Sil, Piedrafita de Babia, Posada de Valdeón, Riello y Santa Cristina de Valmadrigal.

Además de Miguel Fernández Llamazares y Elena Aguado, la presentación del Festival ha contado con la presencia del diputado de Cultura, Arte y Patrimonio de la Diputación de León, Emilio Martínez; el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León (ULE), Diego Soto; el técnico del servicio territorial de Cultura de la Junta en León, Avelino Crespo y con Ismael Aveleira, que ha dirigido el documental 'Notas para Pedro Blanco'.