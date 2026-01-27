'Los yugoslavos' levanta el telón de la nueva temporada del Auditorio Ciudad de León este viernes

Archivo - El Auditorio Ciudad de León inicia este viernes la programación de artes escénicas del primer semestre del año con la obra 'Los yugoslavos'. - EUROPA PRESS - Archivo

Protagonizada por Javier Gutiérrez, Natalia Hernández, Luis Bermejo y Alba Planas LEÓN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León abrirá este viernes la nueva temporada de 2026 con una obra de Juan Mayorga sobre la tristeza, el amor y el poder de las palabras, 'Los yugoslavos', para dar paso a una extensa programación de artes escénicas hasta finales del próximo mes de mayo.

De la mano de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, el Auditorio ofrece al público de León 24 espectáculos de compañías y actores de reconocido prestigio, que serán los encargados de subir al escenario en 35 funciones dirigidas al público adulto y familiar.

'Los yugoslavos' es la encargada de levantar el telón de la programación del primer semestre de 2026, una obra que sube al escenario leonés a los actores Javier Gutiérrez, Natalia Hernández, Luis Bermejo, y Alba el viernes 30 de enero a las 20.30 horas, con Producciones Off y Teatro de La Abadía.

El equipo artístico de 'Los yugoslavos' se completa con Jaume Manresa en la composición musical, Elisa Sanz en diseño de vestuario y escenografía y Juan Cornejo en iluminación, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Según ha explicado Juan Mayorga, 'Los yugoslavos' trata de uno de los asuntos que le ocupan "con más insistencia", lo que se hace con las palabras y lo que las palabras hacen con las personas. "Hay muchas razones por las que, desde que la escribí, quería llevar a escena 'Los yugoslavos'. La más importante, que sus personajes me importan", ha señalado.

SINOPSIS

En 'Los yugoslavos' todo empieza cuando un camarero oye hablar a un cliente y le pide que hable con su esposa. Los personajes protagonistas son dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas. Ninguno de ellos pisó aquel país que se llamaba Yugoslavia, por lo que el título alude a un lugar donde quizá se reúnan personas que tendrían en común haber nacido en un sitio que ya no existe.

El precio de las entradas es de 20 euros, incluido en el abono de adultos, y se pueden adquirir tanto en la App como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León https://auditorio.aytoleon.es y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

Los principales objetivos de la programación estable del Auditorio Ciudad de León son acercar las propuestas escénicas contemporáneas a los leoneses y hacer llegar las artes escénicas a todos los públicos. La programación de Artes Escénicas está financiada por el Ayuntamiento de León, el Programa Platea del Ministerio de Cultura y la Red de Teatros de la Junta de Castilla y León.