Zamora acoge una exposición que muestra a través de más de 60 piezas la técnica representativa de Gaudí, el trecandís

Inauguración de la exposición dedicada a Gaudí y el trecandís. - FUNDOS

ZAMORA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zamora acoge desde este jueves una exposición "de primer nivel" sobre "Gaudí y el trencadís", que a través de más de sesenta piezas, entre originales y réplicas, ofrece un viaje por el origen y el uso de esta técnica tan representativa del arquitecto catalán.

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, ha participado en la inauguración de la muestra junto al responsable de Fundos, José María Viejo, y ha puesto de manifiesto la calidad de una propuesta itinerante, que cuenta con el respaldo de World Monuments Fund España.

La exposición, que se podrá ver hasta el próximo 18 de noviembre, está instalada en la sala de exposiciones de La Encarnación y propone, a través de más de sesenta piezas, entre originales y réplicas, un viaje por el origen y el uso de esta técnica que consiste en la creación de mocaicos para revetir las estructutas.

En el marco del Año Gaudí, en el que se conmemora el centenario de su fallecimiento (1952-1926), Zamora recibe esta exposición que se puede visitar de forma gratuita de jueves a lunes en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Además, los viernes a las 18:00 horas hay visita guiada gratuita para la que no se requiere inscripción previa.

Según ha relatado José María Viejo, con esta exposición se abre una puerta "a la totalidad de la obra de Gaudí" y se invita a los visitantes a explorar cómo el catalán "transformó la cerámica aplicada a la arquitectura y, con ello, introdujo otra de sus grandes innovaciones y aportaciones, el trencadís".

La muestra se divide en dos apartados y en el primero de ellos se explica brevemente la cerámica aplicada a la arquitectura, mientras que en el segundo, se aborda la evolución del trencadís en la obra de Gaudí.

Asimismo,, José María Viejo ha explicado que "el recorrido muestra cómo una técnica vinculada a una larga tradición artesanal termina convirtiéndose, en manos de Gaudí y de sus colaboradores, en uno de los lenguajes más reconocibles de la arquitectura moderna".

La exposición ha contado con la colaboración del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí" (Valencia), ha sido comisariada por Mireia Freixa y Marta Saliné y cuenta con el apoyo de American Express.