Zamora acogerá del 6 al 7 de junio el 'Games Show 2026', "el principal escaparate" del sector del videojuego en CyL

Presentación del 'Games Show 2026' que tendrá lugar en Zamora del 6 al 7 de junio - JCYL

ZAMORA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Zamora acogerá del 6 al 7 de junio el 'CyL Games Show 2026', "el principal escaparate" del sector del videojuego en Castilla y León que combinará la dimensión profesional con una propuesta abierta al público que amplifica su impacto y visibilidad, como han explicado el director general de Industria, Mariano Muñoz, y el presidente de ASIVI, Iván Gómez, en la presentación.

Este evento reunirá a más de 70 estudios nacionales e internacionales, junto a desarrolladores, inversores, publishers y profesionales de diferentes ámbitos vinculados a la industria del videojuego, que favorecerá la generación de oportunidades de negocio, la colaboración y la internacionalización. Entre los participantes figuran 16 estudios de Castilla y León, "reflejo del crecimiento del tejido autonómico y de su progresiva integración en el mercado global del videojuego".

El programa incorpora otreas actividades que convertirán el recinto "en un gran espacio interactivo" diseñado para que los asistentes sean protagonistas de la experiencia, con retos junto a creadores de contenido, competiciones abiertas, circuitos físicos, simuladores y actividades inmersivas pensadas para todos los públicos.

Entre las principales novedades destacará la 'Virtual Zone', un "innovador" espacio de realidad virtual que permitirá viajar a la Luna, participar en combates ambientados en la Segunda Guerra Mundial o enfrentarse a escenarios apocalípticos repletos de zombis.

El evento también contará con zonas de juego libre dedicadas a algunos de los títulos más populares del momento, simuladores de conducción y vuelo, experiencias interactivas y espacios temáticos inspirados en franquicias como Nintendo, Minecraft o Fortnite, ha informado la Junta.

La programación incluirá también un "gran salón recreativo retro" con más de 50 máquinas arcade y simuladores, "concebido como homenaje a los míticos salones de los años 80 y 90, así como una espectacular recreación física de Stumble Guys mediante un macrohinchable de obstáculos de más de 80 metros".

Además, el encuentro contará con "destacados creadores" de contenido del ámbito gaming y del entretenimiento digital, entre ellos Godeik, Beniju, SrTumbao, Spiuk o Tozeo, cuya presencia contribuirá a dar una mayor proyección nacional al evento y a Zamora. Y el apartado competitivo "crecerá de forma notable" con torneos y exhibiciones de Fortnite, Clash Royale, Brawl Stars, Stumble Guys y Farming Simulator, además de acoger la final del campeonato mundial de Dead by Daylight y el Campeonato de España de Farming Simulator.

Y como antesala al 'Games Show 2026', los días 4 y 5 de junio se celebrará el 'Play CyL Summit 2026', un espacio formativo y divulgativo orientado a estudiantes, docentes y profesionales interesados en el sector del videojuego.

Durante estas jornadas se desarrollarán ponencias, mesas redondas y masterclasses centradas en el desarrollo de videojuegos, la creatividad, la tecnología, las tendencias del sector y las oportunidades profesionales, con la participación de estudios, empresas y especialistas de nivel nacional e internacional, destacando la presencia de John Romero, creador de DOOM y figura clave en la historia del videojuego.

El Summit tiene como objetivo acercar la industria al ámbito educativo, despertar vocaciones, mostrar salidas profesionales reales y facilitar la conexión entre el talento emergente y las empresas del sector.