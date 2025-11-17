Zamora acogerá "el mayor festival de pan del mundo", el PanFest, cuya primera edición se celebrará en 2027

ZAMORA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Zamora acogerá "el mayor festival de pan del mundo", el PanFest, una cita cuya primera edición se celebrará en 2027 y que incluirá el campeonato internacional de panes artesanos.

Así lo han anunciado este lunes la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; el director de Madrid Fusión, Benjamín Lana; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García; y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago. Todos ellos han acudido al simposio organizado en el palacio de La Encarnación para hablar sobre el producto y para anunciar el evento.

Los encargados de dar a conocer los detalles principales han sido Cipriano García y Benjamín Lana, que han confirmado que la cita estará precedida en 2026 por el primer congreso internacional de la harina y el pan y que, en el propio festival, se celebrará el campeonato internacional de panes artesanos.

En esa línea, González Corral ha abogado por devolverle al pan el valor que tiene y ha reivindicado el origen, el oficio y el futuro de los productos esenciales. "Hoy se inicia esta hoja de ruta del PanFest que quiere situar a Zamora en el centro del futuro de la harina y el pan", ha apuntado la consejera, que ha hablado de "punto de inflexión" y que ha destacado el respaldo de la Junta precisamente en un año de "cosecha histórica por los rendimientos".

En este contexto, la consejera ha abogado por seguir fomentando la incorporación de los jóvenes y la modernización de las explotaciones, y ha recalcado que "apostar" por este tipo de iniciativas resulta "fundamental".

Por su parte, el teniente de alcalde, David Gago, ha apuntado que Zamora es una ciudad de pan, y ha abogado por profundizar en un evento ambicioso en los años impares, cuando no se celebra la feria internacional del queso de Fromago en el municipio. "Estamos construyendo algo importante", ha constatado el concejal, quien ha agradecido la iniciativa.

La jornada se ha complementado con un simposio en el que han participado expertos en harina, panaderos destacados de España y Portugal y cocineros con estrella Michelin que han hablado de la importancia del producto en la cocina moderna.