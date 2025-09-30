Zamora inicia la cuenta atrás para Fromago 2026 con el objetivo de "subir el nivel" para que la feria crezca

ZAMORA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zamora ha iniciado la cuenta atrás para Fromago 2026, la feria internacional del queso celebrará su tercera edición en septiembre del próximo año, pero los preparativos ya han comenzado. Así lo han trasladado este martes el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, y la responsable de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza), Sara Fregeneda.

Tanto Fregeneda como Faúndez han aprovechado la oportunidad para presentar la cuenta atrás del evento, situada en un reloj que se colocará en la plaza de Viriato durante el mes de octubre. Ese cronómetro estará ubicado sobre un triángulo en forma de cuña de queso que se ha elegido como símbolo de esta edición 2026 de un evento que se celebra con una periodicidad bienal.

Más allá de eso Faúndez, ha explicado que la edición de 2026 exigirá "subir de nivel" con el objetivo de que la feria crezca, después de un 2024 que fue de consolidación. El presidente provincial ha recordado los datos de la última edición tanto en ventas como en un impacto económico que alcanzó los 14 millones de euros.

En ese punto, Javier Faúndez ha citado el retorno de la inversión y ha remarcado que ahora es el momento de "ver las cantidades que pone cada uno" y en el caso de la institución que preside, no hay dudas y serán 550.000 euros, como en 2024.

Asimismo, la Diputación reforzará las labores promocionales y así, la imagen de Fromago estará presente en la feria de Málaga, que se celebrará entre los días 4 y 7 de diciembre con Zamora como provincia invitada.

Tras las palabras de Faúndez, Fregeneda ha añadido que ya está reservado más del 50 por ciento del aforo de la feria, aunque el espacio aumentará en relación a 2024.

Asimismo, un tercio de los potenciales participantes ya ha pagado y la idea es que la implicación de las empresas del sector "siga siendo grande" y que algunos aspectos de Fromago mejoren.

En particular, Fregeneda ha citado "la cobertura de comidas y cenas" con un aumento de la oferta gastronómica.