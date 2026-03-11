Zapatero, "orgulloso" de un Martínez que "abandera" el diálogo y el respeto y tiene a CyL "tejida en la cabeza"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante un acto electoral en Segovia - PSOE

SEGOVIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado "orgulloso" de que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, haya "abanderado" el diálogo y el respeto en la campaña electoral del 15 de marzo, al tiempo que ha destacado que haya tenido a Castilla y León en la "cabeza".

"Tengo ganas de un resultado como merece este candidato", ha expresado durante su intervención en un mitin celebrado este miércoles en el restaurante Zibá de Segovia ante unos 650 simpatizantes, militantes y cargos del partido, donde ha estado arropado por el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.

En este sentido, ha destacado que Martínez tiene una "personalidad propia, una identidad". "A mí me gusta porque siempre le he visto a alguien que aporta, que innova, que crea", ha aseverado.

De hecho, ha explicado que ha seguido con atención los dos debates que se han celebrado en la Comunidad con motivo de la cita electoral del próximo domingo 15 de marzo, en los que ha visto que el candidato socialista "tiene la Comunidad tejida en la cabeza".

Esto en la medida en que ha sido capaz de poner las grandes prioridades globales desde ese proyecto de comarcas y integración que defiende, al centrarse en los servicios públicos, en la sanidad y en la educación, porque eso es la Junta de Castilla y León y los 15.000 millones que tiene para investir y que "no lucen" con Mañueco.

En la misma línea, ha resaltado que Martínez se haya referido durante sus intervenciones en los debates a la necesidad de impulsar un diálogo en la Comunidad Autónoma para construir una mejor Castilla y León a través de acuerdos.

A este respecto, el expresidente del Gobierno ha criticado la postura del líder autonómico del PP, Alfonso Fernández Mañueco, quien aseguró que "nunca iba a hablar ni llega a un acuerdo" con los socialistas.

PP Y VOX "NO SE DISTINGUEN"

Sobre la situación de PP y Vox en Castilla y León, Zapatero ha lamentado la forma en que ambos partidos "se enfadan entre ellos y hacen que discuten", si bien en ciertos momentos "se llega a confundir quién es del PP y quién de Vox".

"Lo único que sé es que han gobernado muchos años y que poco balance tienen que presentar porque no tienen gestión y a sus espaldas hay pocas acciones", ha aseverado, para después contraponer a esta circunstancia los "éxitos" del Ejecutivo de Pedro Sánchez que cuenta con la "mejor economía de la Zona Euro pese a la guerra de Ucrania y la pandemia".

De hecho, ha remarcado las "ganas" que tiene de que lleguen las elecciones generales. "¡Qué campaña me voy a pegar!", ha ironizado, un punto en el que ha recordado su reciente intervención en el Senado: "No quieren caldo pues dos tazas les voy a dar".

Durante su intervención, también ha invitado a todos los expresidentes a debatir si este es el "mejor momento de la hisotira de España o no" con datos objetivos, en un periodo en el que el Ejecutivo español se ha convertido en la "voz que lidera en el mundo la lucha por la paz y la legalidad".