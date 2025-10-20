Zaratán (Valladolid) aúna en la Fiesta de la Salchicha gastronomía, enoturismo, música y diversión

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, y alcalde de Zaratán, Roberto Migallón (i), acompañado por el concejal de Cultura, Turismo y Juventud, Adrián Martín, presentan la Fiesta de la Salchicha de Zaratán. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Zaratán celebrará, del viernes 31 de octubre y al lunes 3 de noviembre, su "afamada y tradicional" Fiesta de la Salchicha, un evento que cada año "da un paso más hacia su consolidación como referente regional" y que crece con una programación "diversa y variada" que aúna, no solo la gastronomía, sino también la tauromaquia, la música y una "amplia diversidad" de talleres y diversión, incluyendo entre sus actividades los eventos relacionados con la fiesta de Halloween.

Desde el Consistorio han destacado cómo cada edición "es más ambiciosa que la anterior", ya que tienen el propósito de "asentar las bases" en las que trabajan "los últimos años" y buscar "reclamos y espacios" para seguir creciendo y construyendo una fiesta donde todos tengan "cabida" y que este año destaca por la "variedad de actuaciones musicales en los bares y por la renovación de la feria gastronómica".

En esta línea, la programación pasa por una amalgama de actividades de diferentes tipos que comenzarán el viernes 31 de octubre y finalizarán el lunes 3 de noviembre con eventos para todos los públicos y gustos. Así, el viernes 31 el protagonismo estará dividido entre el entretenimiento terrorífico relacionado con Halloween y las primeras pinceladas de la Salchicha.

Con respecto a lo primero, dará comienzo con una fiesta de Halloween organizada por el bar LaPepa, y continuará con el discomóvil en la plaza Mayor, a las 19.30 horas, a cargo de Euphoria, para celebrar esta espeluznante noche. Además, Teatro Zaratán organizará también una actividad 'Survivor' que saldrá desde el polideportivo Infanta Juana para jóvenes a partir de 12 años y previa inscripción -gratuita- en la web o en la aplicación del Ayuntamiento.

Asimismo, tardeos y terror en las peñas El Puntazo y Ceda el Vaso, respectivamente, complementarán la jornada, además del inicio de la Ruta de la Salchicha y la actuación de los djs Víctor Espejo y Sergi Reglero y de la Discomovil ElectroMoon.

Por su parte, la Carrera Popular de la Salchicha inaugurará la jornada del sábado 1 de noviembre y congregará a cientos de corredores en torno al deporte y la gastronomía, mientras que durante la tarde se sucederán diversas actuaciones musicales en distintos bares de la localidad, que darán paso al II SalchiFest a las 17.00 horas, con la actuación de Los del Lío, Ardiya, Lomas y Dj Fran Tapias en la plaza de las Herrerías.

Durante el resto de la tarde y, como manda la "tradición religiosa", se celebrará la misa de Todos los Santos para, posteriormente, dar paso al pregón de la Salchicha a cargo de la peña El Colocón, que este año cumple su vigésimo aniversario. La noche se completará con el concierto de Ralea y la macrodiscoteca Fanática, by Mystica Urban en la plaza Mayor.

El plato fuerte de esta festividad culinaria tendrá lugar el domingo 2, pues en esta edición se ha querido "reforzar" la Feria Gastronómica y concentrarla en una única jornada que deleitará a los paladares de los asistentes. En este sentido, a las 11.00 horas el Infanta Juana abrirá las puertas de la IV Feria Gastronómica donde destacará, además del plato estrella, las más de 25 referencias vinícolas de las Denominaciones de Origen de la Provincia, detalla la institución provincial a través de un comunicado.

A ello hay que añadir las diferentes actividades que se enmarcarán en este espacio, como los talleres artesanos de llaveros, alfarería o bordado, así como otros entre fogones con talleres de cocina infantil; también se podrá disfrutar de la charla 'La lo-kura del vino en la historia de la cosmética' -previa inscripción- y el Encuentro de Danzas Castellanas. Y a ello se unirán tres catas de vinos armonizadas, cerrando el evento con la tradicional degustación de Salchichas de Zaratán a las 20.15 horas.

Del mismo modo, durante todo el día se sucederán diferentes actuaciones musicales en los bares del municipio, que darán ese punto festivo a la Ruta de la Salchicha. Mientras, desde el punto de vista taurino, los más pequeños podrán divertirse con un encierro de mini bueyes a las 11.30 horas en la plaza Mayor y, por la tarde, un encierro al estilo de la Villa a las 16.30 horas.

Y para poner el "broche" a este fin de semana de diversión y deleite gastronómico, el lunes 3 de noviembre habrá hinchables para los más pequeños durante todo el día en el polideportivo Los Chicos.

RUTA DE LA SALCHICHA

Como parte fundamental de esta celebración, la Fiesta de la Salchicha no podría estar completa sin la Ruta de Pinchos por los bares y restaurantes de la localidad. Así pues, un total de nueve establecimientos participan en esta ocasión en la octava edición de este recorrido en el que se podrá degustar una amplia variedad de pinchos a un precio de 2,5 euros y, en el caso de que sea tapa más bebida tendrá un precio de 3,5 euros.