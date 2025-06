Zona de Bajas Emisiones en Valladolid: Cuándo llegarán las primeras notificaciones y las primeras multas

Las comunicaciones para los vehículos sin derecho a etiqueta ambiental serán meramente informativas hasta el 1 de julio

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, ha asegurado que se ultiman los trabajos de señalización y de notificación relativos a la Zona de Bajas Emisiones y espera que "en los primeros diez días" de junio se comenzarán a enviar los avisos a los titulares de vehículos que accedan a la zona restringida sin tener derecho al distintivo ambiental de la DGT.

Así lo ha señalado Gutiérrez Alberca este lunes en declaraciones a los medios de comunicación después de que este lunes la Junta de Gobierno municipal haya adjudicado un nuevo contrato relativo a la Zona de Bajas Emisiones, en concreto la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento y explotación de los sistemas informáticos y otros dispositivos relacionados con el control de accesos y gestión de la ZBE.

Gutiérrez Alberca ha detallado que se trata de "todo lo que va a ser el mantenimiento operativo" de los sistemas necesarios para el funcionamiento de la ZBE, como las cámaras de vídeo y la toma de matrículas.

Por otro lado, ha añadido que el Ayuntamiento ultima el sistema de notificaciones a los conductores, con unas misivas que avisarán a partir de los próximos días a los conductores cuyos vehículos no tengan derecho a las etiquetas ambientales de la DGT, que no sean residentes en la zona restringida y que no estén sujetos a las exenciones y autorizaciones temporales que se habilitan.

Por el momento, en el tiempo que lleva trabajando en pruebas este sistema, como ha revelado el concejal del PP, la media es de 1.600 vehículos al día que acceden a la zona restringida y que no deberían hacerlo de acuerdo a la normativa de la ZBE.

Hasta el 30 de junio, esas comunicaciones serán meramente informativas, pero el 1 de julio deberán comenzar a ir acompañadas de una sanción de 200 euros.

A partir del 1 de julio, sólo podrán circular por la ZBE los coches con etiqueta B, C, 'Cero' o ECO, además de los que tengan permitido el acceso por ser residentes o por toda la serie de excepciones que operarán.

Según el último estudio realizado alrededor de 27.000 vehículos carecen de distintivo ambiental en la ciudad.