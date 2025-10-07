El Zorrilla de Valladolid acoge mañana una jornada de salud mental con motivo de los 50 años del Centro Doctor Villacián

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Zorrilla de Valladolid acogerá este miércoles, 8 de octubre, la jornada 'Reflexiones y Vivencias de la Salud Mental', un encuentro que se engloba dentro de los actos programados con motivo del 50 aniversario del Centro Asistencial Doctor Villacián, impulsado por la Diputación de Valladolid.

El acto, que tienen entrada gratuita hasta completar aforo, comenzará a las 16.30 horas con la inauguración del acto por parte del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien dará el pistoletazo de salida a una jornada centrada en la evolución, los retos y las perspectivas de la atención a la salud mental en las últimas cinco décadas.

Durante la jornada se va a celebrar la mesa de debate 'La evolución en la atención de la Salud Mental en estos 50 años: Retos y Perspectivas', en la que participarán los psiquiatras y ex directores del Hospital Psiquiátrico Provincial Fernando Leal Herrero y Fernando Colina Pérez; el médico y ex consejero de Sanidad de la Junta Antonio María Sáez Aguado; el director de Retos y Estudios de Fundación Intras, Carlos Salgado Pascual, y la presidenta de la Asociación El Puente, Raquel Barbero de Pablos.

La mesa estará moderada por el diputado de Servicios Sociales, Familia e Igualdad de Oportunidades, Alfonso Romo Martín, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación continuará con la presentación y proyección de la película 'Alguien voló sobre el nido del cuco', un clásico cinematográfico que invita a la reflexión sobre el tratamiento y la percepción social de las enfermedades mentales.