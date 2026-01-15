El Zorrilla de Valladolid reúne una treintena de caricaturas sobre Francisco Umbral realizadas por 19 ilustradores

Víctor Alonso, junto a Aurelio Fernández y Manuel Llorente en la exposición 'Umbral trazo a trazo' en la Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Zorilla de Valladolid acoge la exposición 'Umbral trazo a trazo' que cuenta con una treintena de caricaturas sobre Francisco Umbral, a través de la mirada de 19 ilustradores españoles e hispanoamericanos.

Esta muestra refleja distintos enfoques sobre la figura del autor y la galería podrá visitarse desde hoy y hasta el próximo 1 de marzo de martes a domingo desde las 12.00 hasta las 14.00 y de 19.00 a 21.00

El vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, junto a Aurelio Fernández y Manuel Llorente, dos de los patronos de la Fundación Francisco Umbral, han inaugurado esta muestra.

Aurelio Fernández ha relatado que Francisco Umbral fue un "gran periodista y escritor", que consiguió el Premio a la Trayectoria Literaria de la provincia de Valladolid en el año 1994, a lo que ha añadido que gracias a esta exposición se va a permitir al público "conocerle de una forma distinta" a través de caricaturas.

Por su parte, Manuel Llorente ha explicado que algunas ilustraciones de la galería estaban conservadas en la Casa de España y en la Fundación en Majadahonda, pero otras tantas pinturas las han tenido que "recopilar", lo que ha "llevado su tiempo" a causa de "tener que solicitar los permisos necesarios" hasta conseguir las 36 piezas finales que son "de las más representativas" de Umbral.

Llorente ha explicado, también, que se han propuesto llevar el proyecto a Madrid, pero el "punto de partida es Valladolid" por"respeto al mundo donde nació y creció" Francisco Umbral.

Antonio Mingote, Ricardo, Máximo San Juan o Alfredo González, son algunos de los artistas que homenajean, cada uno con su estilo, a uno de los escritores y columnistas más relevantes de las últimas décadas.

La lista se completa con Otero Besteiro, Máximo San Juan más conocido como 'Máximo', Antonio Mingote, Carlos Killian, Fernando Vicente, Ricardo, Gustavo Bejer 'Gusi', Raúl Fernando Zuleta 'Raúl', Guillermo Torres Meana 'Guillermo', Alfredo González 'Alfredo', Alberto Morales 'Ajubel', Vázquez de Sola, Hermenegildo Sabat 'Menchi', Luis Grañena, Ulises Culebro, Néstor Dámaso del Pino, Lorenzo Montatore y Toño Benavides.

El visitante podrá apreciar la línea fina e irónica de Mingote en negro y sus potentes tonos rojos, el dibujo difuminado del pintor y escultor Otero Besteiro, el trazo sofisticado de Carlos Killian, la sutilidad de Ricardo Martínez y el trazo desenfadado de Lorenzo Montatore.

Las gafas, las bufandas, la melena, los dedos delicados y los abrigos del escritor son los elementos más escogidos por los artistas, todos ellos de reconocido prestigio.

Algunas viñetas incluyen textos, como este de Antonio Mingote, quien también fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua, fechado en 1997 y titulado 'Paco: ¿El idioma de Cervantes? Eso era antes'.

El tríptico de la exposición incluye cuatro ilustraciones y un texto de Ricardo que relata su experiencia como dibujante con el que fue Premio Cervantes de Literatura en el año 2000.