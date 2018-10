Agrupacions ecologistes exigeixen al Parlament Europeu i a la secretària d'Estat de Canvi Climàtic una legislació

Actualizado 22/9/2008 20:00:19 CET

EIVISSA, 22 de Setembre (EUROPA PRESS)

Representants de cinc agrupacions ecologistes nacionals presenten avui a la secretària d'Estat de Canvi Climàtic, Teresa Ribera, el seu posicionament al voltant a la directiva d'emissions de cotxes, a debat actualment al parlament Europeu, en què exigeixen que s'aprovi una norma "eficaç i que redueixi les emissions dels vehicles que surtin al mercat els anys vinents".

Una trobada que es produeix en el marc del Dia Europeu Sense Cotxes, jornada en la qual agrupacions ecologistes recorden que cal "una revolució energètica en el transport per frenar la seva important contribució al canvi climàtic".

Segons apunten des de Greenpeace, una de les associacions, "aquesta revolució energètica passa per la reducció del parc mòbil i per un ús més eficient de l'energia, així com per l'aplicació de les últimes tecnologies disponibles, el que comportaria la reducció de les emissions de CO2 del sector en un 80% per a mitjans de segle".

Tal com va puntualitzar avui a Europa Press la tècnic d'eficiència d'Adena en aquest àmbit, Evangelina Nuncete, "és imprescindible que les autoritats espanyoles i europees baixin els fums als cotxes imposant una major eficiència, de manera automàtica, que redundi en una reducció de la contaminació". Sobre aquesta qüestió va recordar que

Davant de la pròxima votació al parlament Europeu d'una directiva referent a aquest assumpte l'esmentada entitat, juntament amb Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace i Joves Verds han enviat més de 14.000 firmes de ciutadans espanyols "que veuen amb seriosa preocupació la deriva d'una legislació que partint d'uns objectius clars i ambiciosos s'allunya progressivament dels mateixos, plantejant mesures cada vegada més febles i pròximes als interessos de la indústria de l'automòbil, producte de la cessió a les pressions exercides per la mateixa indústria".

Segons els ecologistes impacte dels automòbils sobre el clima creix constantment: actualment, un de cada dos espanyols té un cotxe. Els turismes han augmentat el seu pes un 18% i la seva potència un 25 en l'última dècada, incrementant les emissions de gasos d'efecte hivernacle fins a arribar al 25 % a la península. El sector consumeix avui dia el 49% de l'energia disponible al país.