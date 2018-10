AMP-Delgado dóna suport a la candidatura de Bauzà si l'aspirant al Govern és elegit mitjançant una enquesta

Actualizado 27/1/2010 15:46:46 CET

A més, posa com a condició que el secretari general sigui un membre del PP de Palma i que es tingui en compte el "pes específic" del PP de la resta d'illes i de la Part Forana

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Calvià, Carlos Delgado, ha expressat avui la seva intenció de recolzar la candidatura de José Ramon Bauzà a la presidència del PP balear, sempre que el candidat a ocupar el Consolat de Mar en 2011 sigui elegit a través d'una enquesta que s'encarregui en febrer entre els simpatitzants populars, en funció del cens de cada municipi de les illes, amb la condició que es realitzi un "mínim de 3.000 entrevistes".

Alhora, ha considerat una condició imprescindible per prestar el seu suport a Bauzà que el secretari general sigui un membre de la Junta Local de Palma, i que en la nova executiva, ha afegit, es tingui en compte el "pes específic" del PP de la resta d'illes i de la Part Forana.

Delgado, que va donar un termini de 24 hores perquè Bauzá respongui a la seva proposta, ha remarcat que l'enquesta per a l'elecció del candidat és "perfectament legal", a causa que, segons ha precisat, els estatuts del PP nacional "només limiten que el president de la formació nacional sigui el candidat a la presidència en unes eleccions generals", mentre que l'article 47.1 estableix que els afiliats han de proposar al candidat perquè sigui nomenat pel Comitè Electoral General.

Així, ha afirmat que aquesta és una mostra de que ha "cedit" i ha afegit que la seva proposta "es podrà o no tenir en compte", però és el que, segons la seva opinió, volen els afiliats del PP, que estan "preocupats per la unitat del partit i per tenir al millor líder perquè aquesta formació governi en 2011". El primer edil de Calvià ha afirmat que aquesta proposta posa de manifest la seva "flexibilitat", així com que "anteposa els interessos del partit a les seves ambicions personals".

A preguntes dels periodistes sobre si no seria millor celebrar unes primàries en lloc d'una macroenquesta, Bauzá no ho ha descartat, al considerar-lo que també seria una "bona idea", pel que ha dit que aquesta també podria ser una de les propostes a l'hora de negociar el seu suport a la candidatura de Bauzà a la presidència del PP balear.

Alhora, ha indicat que també pot ser "negociable" que a través de l'enquesta, que "tindria un cost aproximat de 18.000 euros", s'entrevistés a 4.000 o 5.000 simpatitzants del PP, en lloc de a 3.000 o s'encarregués a una o a diverses empreses d'estudis sociològics.

Tot i això, Delgado ha advertit que en el cas que Bauzà no accepti la seva proposta i ell surti elegit com a president del PP balear al Congrés que aquesta formació farà el pròxim 6 de març, ja no acceptarà que es porti a terme l'enquesta o unes primàries per nomenar al candidat al Govern, a causa que la seva elecció s'haurà efectuat en altres "condicions".

ELS MILLORS CANDIDATS AL GOVERN

"És molt difícil que algú es pugui negar que les bases diguin qui és el millor candidat al Govern, perquè suposa que tots ens posem en plans d'igualtat", ha afirmat l'alcalde de Calvià, qui ha considerat que les millors persones del PP per presidir l'executiu balear són per aquest ordre "Jaume Font, Antoni Pastor i José Ramón Bauzà i, per sobre de tots ells, Carlos Delgado".

Així, va estimar que Bauzà és un "bon candidat" a presidir el PP balear, però no per presidir el Govern i, per aquesta raó, ha insistit que han de ser els simpatitzants i les bases d'aquesta formació els qui elegeixin al "pròxim president de l'executiu autonòmic" a través d'una enquesta o mitjançant unes primàries.

"Ja no es pot cedir més", ha afirmat Delgado, qui ha recordat que ell ja havia proposat recolzar la candidatura de Bauzà a presidir el PP balear, a canvi que "em recolzés com a candidat al Govern, tot i que no li va semblar bé". D'aquesta manera, ha apuntat que ha decidit donar "un pas més", després d'haver mantingut "moltes reunions" amb afiliats al PP, els qui estan "molt preocupats per la unitat del partit, i alhora s'adonen que hi ha unes legítimes ambicions de determinades persones amb unes característiques estupendes".

D'altra banda, ha manifestat que malgrat que hi ha hagut gent que ha assegurat que és una persona més pròxima a UPiD, "vull demostrar que em sento del PP com el que més, que vull la unitat d'aquest partit i que lluito per la seva victòria en les pròximes eleccions autonòmiques de 2011".

Per tant, ha afirmat que amb independència de si Bauzà accepta o no la seva proposta i d'allò que pugui succeir al Congrés del 6 de març, seguirà "sempre en aquesta formació" en la qual "he perdut moltes hores que he tret a la meva família en defensa dels principis del PP".