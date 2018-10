El Centre Penitenciari de Palma començarà a traslladar reclusos a la nova Unitat de Mares i el CIS a partir de gener

Actualizado 10/12/2008 15:37:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El Centre Penitenciari de Palma començarà a traslladar reclusos a la nova Unitat de Mares i el CIS a partir del pròxim mes de gener, després de la celebració de les festes de Nadal, Any Nou i Reis d'Orient, en les que molts funcionaris que treballen en el mateix gaudeixen de vacances i nombrosos interns compten amb permís per passar aquests dies al costat dels seus familiars, abans de tornar a complir condemna.

Així ho va manifestar avui, en declaracions realitzades a Europa Press, el director de la presó de Mallorca, Manuel Avilés, després de la presentació d'un hort experimental en què treballa un grup de reclusos, qui va precisar que s'han escollit finalment aquestes dates per organitzar el trasllat d'interns a les noves dependències, que disten diversos quilòmetres, i que van ser inaugurades el passat 23 d'octubre, amb la intenció que es començar-les a utilitzar "en les pròximes setmanes", segons es va dir en aquell moment.

Tot i això, es va considerar més oportú fer l'operació en un moment de major normalitat en la vida carcerària, com és després del pas de les festivitats nadalenques, quan la Unitat de Mares rebrà un total de 17 preses amb els seus fills; mentre que l'adjacent Centre d'Inserció servirà per allotjar els 117 presos que actualment gaudeixen d'un tercer grau, en una població reclusa que avui ascendia a 1.956 interns, va aclarir Avilès.

La nova Unitat de Mares té capacitat per a una vintena de recluses acompanyades per fills de menys de tres anys d'edat, i compte, entre d'altres particularitats, amb consulta de pediatria pròpia. El CIS, en canvi, té capacitat per atendre a 300 usuaris, repartits entre 150 habitacions dobles dotades de bany. Les dues edificacions ocupen una parcel·la de 9.000 metres quadrats al polígon d'Aixequi de Palma.

Cal assenyalar que la unitat de mares de Palma és pionera a l'Estat espanyol i una de les pioneres de la seva classe en el món, a la qual s'uniran altres quatre en diferents punts del país al llarg de la present legislatura, segons la 'Actualització del Pla d'Amortització i Creació de Centres Penitenciaris 2005-2012'.