Grip.- L'IB-Salut ha vacunat al 25% de la població de risc de les illes

Actualizado 27/1/2010 15:07:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) ha vacunat fins ara a unes 40.000 persones residents a les illes, fet que suposa el 25% de la població considerada de risc, segons ha informat avui el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, qui ha manifestat que "en aquest moment, el virus no circula gairebé" en la Comunitat Autònoma, tot i que es mantenen activades les alertes sanitàries decretades en el seu moment.

Segons ha manifestat avui Thomàs, en declaracions realitzades durant la presentació del programa 'Formar-se en salut', dirigit a personal mèdic i sanitari de l'Hospital de Son Llàtzer (Palma), "no hem donat per finalitzada" la campanya de vacunació de la grip A i, de fet, es mantindrà "sense data de finalització" definida, precisament, "perquè hi ha determinades incògnites degudes que és un virus nou", segons va acordar la Comissió de Salut Pública estatal en la seva última reunió.

I, tot això, tot i que les taxes d'incidència del virus de la grip A "són molt baixes" actualment, segons vénen detectant els dispositius d'alarma del sistema de salut de la Comunitat Autònoma, que assenyalen que "l'activitat és gairebé inexistent" en els centres de salut i hospitals de les illes. És a dir, des de fa setmanes no s'estan produint nous casos d'infecció per aquest virus, tot i que un 75% de la població de risc encara no ha estat vacunada.

En relació amb les fortes crítiques que ha rebut als últims dies l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que apunten que, suposadament, hauria cedit a pressions realitzades per empreses farmacèutiques per estendre l'alerta per la grip A, el conseller Thomàs ha manifestat que "crec que la gestió que s'ha realitzat d'aquesta emergència és correcta, amb matisos, però correcta", ha dit.

I, en aquest sentit, el titular del departament de Salut i Consum balear ha subratllat que les crítiques han de ser "contextualitzades", perquè l'estratègia per enfrontar-se al virus "se n'ha anat modificant a mitjana que ha anat avançant" la pandèmia. I, "evidentment, a pilota passada és molt fàcil fer crítiques", ha conclòs.