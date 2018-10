Méndez insta buscar "fórmules" per garantir els llocs de treball en Nueva Rumasa

Actualizado 28/2/2011 15:06:46 CET

A CORUNYA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT, Cándido Méndez, ha requerit als propietaris de Nueva Rumasa, la família Ruiz Mateos, i a les institucions, perquè busquin "fórmules" que garanteixin els llocs de treball en la companyia. Sobre aquesta qüestió, ha incidit que l'empresa hi ha "marques atractives" per a la inversió.

A preguntes dels periodistes, Méndez, qui ha recordat que els sindicats han convocat per al dia 13 una manifestació en defensa dels llocs de treball, ha apostat per fer "tots els esforços" per garantir els llocs de treball i ha reclamat un altre cop a les institucions que creuen "les condicions necessàries" per evitar la pèrdua dels mateixos.

Així, ha subratllat "l'alt valor estratègic" de la indústria agroalimentària a Espanya i ha remarcat les conseqüències "negatives" de la possible pèrdua d'aquests llocs de treball a l'actual context de crisi econòmica.

Per aquesta raó, ha demanat a les institucions i a la família Ruiz Mateos "que posin tot de la seva part perquè es mantingui l'activitat".