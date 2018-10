Munar diu que en 2008 "no tot han estat bones notícies" i lamenta que hagi "molts temes als jutjats"

Actualizado 10/12/2008 15:57:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, va admetre avui que en el 2008 "no tot han estat bones notícies" per la crisi econòmica i perquè hi ha "molts temes als jutjats", en al·lusió a la imputació de cinc parlamentaris en temes de corrupció (Bartomeu Vivens (ex-UM), Catalina Soler (PP), Jaume Font (PP), Josep Juan Cardona (PP) i el socialista Xico Tarrés) i, en aquesta línia, va desitjar que aquests fets "no continuïn en 2009".

Munar va fer aquestes declaracions en la tradicional copa de Nadal celebrada en la Cambra balear, a la qual van assistir, entre d'altres, el portaveu parlamentari del PSIB, Antoni Diéguez, el portaveu del Bloc, Biel Barceló, els diputats del PP Francesc Fiol, Pere Rotger i Jaume Font, així com el director general d'IB-3, Antoni Martorell, i la directora de Televisió de Mallorca, Marisa Goñi.

Durant el seu discurs, la presidenta de la Cambra va recordar que els "especialistes" diuen que, a vegades, les dificultats econòmiques i el fet que hagi molts assumptes als jutjats es produeixen per "conjuncions astrals" i, en aquest sentit, va dir que no sap si és així o no, "però l'ONU ha decidit que el 2009 sigui l'any de l'Astronomia".

Per aquest motiu, va explicar que aquest any, la tradicional agenda que el Parlament regala als diferents parlamentaris i als responsables dels mitjans de comunicació està dedicada a l'any Internacional de l'Astronomia.

Així, Munar va confiar que en el 2009, l'ONU, l'Astronomia, els parlamentaris i els mitjans de comunicació "trobem la sortida d'aquesta conjunció negativa perquè aquest nou any sigui per a tots nosaltres molt positiu i dic per a tots, perquè si no és així, les coses no milloren".

"Desig un any de salut, alegria, pau i que es resolgui la crisi econòmica, perquè així millorarà la situació de les illes i de tot el món", va sentenciar la presidenta de la Cambra autonòmica.