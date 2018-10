Perpinyà demana reformes integrals a la Guàrdia Civil per evitar "privilegis fastigosos" com els del cas Factures

Actualizado 10/12/2008 15:43:53 CET

Lamenta que l'Institut Armat no s'hagi adaptat als controls democràtics actuals i conservi "privilegis de l'època de Franco"

L'exsecretari general de l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC), Joan Miquel Perpinyà, va reclamar avui reformes integrals en el si de la Guàrdia Civil, a fi d'evitar que es produeixin "privilegis fastigosos" com els que van tenir lloc en l'anomenat cas Factures -el judici del qual va quedar avui vist per a sentència-, per no haver-se adaptat l'Institut Armat als controls i paràmetres democràtics actuals.

Així ho va manifestar avui després d'assistir a la vista oral, que s'ha celebrat entre ahir i avui en la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma, on va recalcar que amb les declaracions dels quatre acusats implicats en el cas ha quedat "patent" que els alts comandaments de la Guàrdia Civil compten amb uns "privilegis inexplicables al segle XXI i derivats de l'època de Franco".

"El simple fet que s'hagin assegut a la banqueta tres alts comandaments de la Guàrdia Civil significa que hi ha hagut coses que han fallat i s'ha perdut l'honestedat que es pot esperar d'aquest òrgan, que és la cosa més lamentable", va incidir Perpinyà sobre aquesta qüestió, qui va ressaltar que durant el judici hagin quedat de manifest "relacions d'enemistat, ganivetades impròpies d'alts càrrecs i bregues internes".

En aquest sentit, ha afirmat que en el cas Factures, amb el qual el coronel Javier García Peña va elaborar un certificat per unes obres en el seu habitatge oficial que no es van portar a terme amb l'objectiu de percebre diners de la Guàrdia Civil amb el qual pagar uns mobles, s'ha demostrat que "va haver una trama molt clara" per la qual la Fiscalia ha fet "el que havia de fer, demanar les penes que considera adequades".

Incidint en les seves crítiques cap a l'Institut Armat, va criticar que cada comandància és un "regne de taifes on el cap fa el que vol", respecte a la qual cosa va considerar "repulsiu i fastigós" que això es consenti en democràcia. Al mateix temps, va recriminar les declaracions del delegat del Govern a Balears, Ramón Socías, per dir que el cas Factures "ha estat una situació desgraciada, com disculpant-los, però cadascú feia el que volia".

"Ara, qui ens garanteix que això no hagi passat altres vegades?", es va preguntar l'exsecretari general de l'AUGC, lamentant que es tracti d'un cos que no s'ha adaptat als controls de qualsevol institució "degudament controlada". "Fins i tot hem vist que les instruccions d'un interventor econòmic eren desobeïdes perquè eren coronels, alguna cosa inacceptable", va agregar en relació amb les recomanacions de l'interventor Assís Omeda a García Peña sobre la partida pressupostària que havia de ser dirigida a l'execució d'obres.

Finalment, va criticar que els caps de comandància tinguin dret a casa i mobles "com si els 6.000 euros que cobren al mes no els donessin per comprar-se una cadira o una televisió de plasma". Tot i això, va lamentar que "als quals denunciem aquest tipus de fets després ens obren expedients i ens demanen l 'expulsió de la Guàrdia Civil".