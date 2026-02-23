Un 21% de familias de Andorra detectan problemas de salud en los hijos por el uso de la tecnología

Un instante de la presentación de la encuesta - SFGA / JAVILADOT

El 66,6% considera que hacen un uso excesivo de las pantallas

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)

Un 21,4% de familias de la Escuela Andorrana han detectado problemas de salud en sus hijos por un uso excesivo de las tecnologías.

Así lo reflejan los resultados de la encuesta de uso de los dispositivos digitales que ha realizado Andorra Recerca + Innovació (AR+I) entre los padres y madres de alumnos del sistema andorrano de educación y que se han hecho públicos este lunes.

El director del departamento de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación Tecnológica, Xavier Campuzano, ha reconocido que la mayoría de padres hacen referencia a la falta de horas de descanso porque están hasta tarde "jugando a la consola o mirando el móvil".

El estudio se llevó a cabo entre el 30 de junio y el 10 de setiembre de 2025 y recogió 428 encuestas válidas de familias de alumnos de sexto de primaria y de todos los cursos de secundaria.

La encuesta también señala que el 30% de las familias "son conscientes o creen" que sus hijos se han visto expuestos a contenido no apropiado para su edad y un 66,6% considera que hacen un uso excesivo de las pantallas.

De la misma forma, un 49% de las familias afirma establecer filtros de contenido en los diferentes dispositivos, una cifra que contrasta con la encuesta hecha entre los jóvenes, donde solo un 23% contestó que tenía filtros activados.

De forma general, los resultados muestran que "una parte significativa" de las familias reconocen que el uso de dispositivos digitales en el aula contribuye positivamente en la motivación para hacer trabajos escolares y a una mejor comunicación entre alumnos y docentes.

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIAS

En la presentación de los resultados se ha destacado que las familias han mostrado una "clara voluntad" de participar activamente en proceso para disponer de más herramientas para acompañar en el uso de las nuevas tecnologías.

Concretamente, un 56,5% de las familias manifiestan "interés" para recibir formación sobre el uso de las tecnologías digitales y de internet y desde el Gobierno se ha destacado que, precisamente, desde el Centro de Formación a lo Largo de la Vida ya se han empezado a ofrecer formaciones en este sentido.

Finalmente, Campuzano ha indicado que se está dotando de herramientas de inteligencia artificial a docentes y alumnos y también se impulsan formaciones en competencias digitales pera los docentes, además de prever la limitación del uso de los correos 'educand' para servicios externos a la escuela a partir del curso 2026-2027.