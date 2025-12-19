El acuerdo de Andorra con la UE para el control de fronteras mantendrá controles aleatorios

Molné y Tor durante la comparecencia en el Consell General. - CONSELL GENERAL / SERGI PÉREZ

Imma Tor y Ester Molné explican en el Consell General el avance de las negociaciones

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 19 (EUROPA PRESS)

El acuerdo de Andorra con la Unión Europea (UE) para la aplicación del sistema de control fronterizo 'entry/exit' prevé que se mantengan los controles aleatorios como hasta ahora y se evitará así un control sistemático de todos los vehículos en las fronteras terrestres de Andorra con España.

Lo han explicado la ministra de Asuntos Exteriores, Imma Tor, y la ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, este viernes en una comparecencia ante la comisión legislativa de Política Exterior, según informa el Gobierno en un comunicado.

Tor ha destacado que sin la negociación del acuerdo de asociación con la UE no habría habido ninguna negociación sobre el 'entry/exit System' y se habría aplicado "un control sistemático" en las fronteras.

La ministra ha detallado que se mantienen las negociaciones para conseguir que la aplicación del nuevo sistema de control no se aplique a partir del mes de abril, que es la fecha prevista por la UE para que todos los estados miembros lo tengan en funcionamiento.

El nuevo acuerdo establecerá evaluaciones y controles de seguridad previos a la hora de acceder al país, además de algunos requisitos que ya se han integrado en el reglamento de inmigración, como la exigencia que la persona demandante no haya excedido los 90 días de estancia en el espacio Schengen.

De hecho, Tor ha destacado que el nuevo acuerdo de gestión y control fronterizo aportará "más seguridad", ya que Andorra tendrá acceso a los sistemas de alerta y de amenazas europeos.

Por su parte, Molné ha indicado que menos del 10% de las autorizaciones de inmigración de este invierno se han rechazado por no cumplir la exigencia sobre la estancia en el espacio Schengen, por lo que ha defendido que el impacto en las empresas ha sido menor y la actividad se puede desarrollar con "un alto grado de normalidad".

"PREOCUPACIÓN" POR LOS BLOQUEOS EN FRANCIA

Por otra parte, durante las declaraciones ante la prensa, Tor ha mostrado "la preocupación" del Gobierno ante la situación provocada por las manifestaciones de los agricultores franceses que desde hace una semana están afectando las vías de conexión terrestre con Andorra.

Por este motivo, el ejecutivo está en contacto "permanente" con las autoridades vecinas al más alto nivel para recordar la necesidad que se levanten las afectaciones que tienen un impacto importante, no solo económico, sino para el país.

Tor se ha mostrado esperanzada que "rápidamente" puedan dar resultado las negociaciones y que se pueda llegar desde Francia libremente, especialmente ahora que llegan las fiestas de Navidad y muchos estudiantes o familias vuelven a casa.