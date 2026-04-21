Andbank España incorpora a cuatro profesionales a su equipo de Barcelona

Ángel Oliver Puértolas, Josep Rocadembosch, Roberto Murgui y Laia Farré - ARNAUDALMASES - ANDBANK

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

Andbank España ha incorporado a tres agentes financieros a su equipo de Barcelona, José Ángel Oliver Puértolas, Josep Rocadembosch y Roberto Murgui, así como a Laia Farré, que será soporte de operaciones, informa en un comunicado este martes.

Los cuatro profesionales cuentan con "una sólida y contrastada trayectoria en banca privada y con amplia experiencia" en el asesoramiento a clientes de alto y muy alto patrimonio (HNW/UHNW) en entidades financieras internacionales de primer nivel.

El responsable del canal Agencial en Catalunya del banco, Luis Ignacio Crespo, ha explicado que las incorporaciones consolidan la "apuesta por el crecimiento en banca privada a través del canal de agentes financieros".

Los tres nuevos agentes financieros cuentan con más de 20 años de experiencia en banca privada y hasta el momento formaban parte de Julius Baer, además de haber formado parte de otras entidades del sector.

Por su parte, Farré tiene más de 20 años de experiencia en banca privada, y ha formado parte de Julius Baer, UBS, Banif y Sabadell Banca Privada.